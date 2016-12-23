Игрок "Челси" Оскар стал самым дорогим трансфером в Китай
Бразильский футболист опередил своих соотечественников Алекса Тейшейру и Халка
Трансфера полузащитника Оскара из "Челси" в "Шанхай Теллэйс" стал самым дорогим в истории Китая.
Сумма сделки составила примерно 70,5 миллионов евро, что на 15 миллионов больше, чем "Шанхай" заплатил прошлым летом "Зениту" за Халка, который обошелся клубу в 55,8 миллиона евро.
Третье место в рейтинге самых дорогих игроков, проданных в Китай, занимает еще один бразилец Алекс Тейшейра, за которого "Цзянсу Сунин" заплатил "Шахтеру" 50 миллионов евро.
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