Игрок "Челси" Оскар стал самым дорогим трансфером в Китай

Трансфера полузащитника Оскара из "Челси" в "Шанхай Теллэйс" стал самым дорогим в истории Китая.

Сумма сделки составила примерно 70,5 миллионов евро, что на 15 миллионов больше, чем "Шанхай" заплатил прошлым летом "Зениту" за Халка, который обошелся клубу в 55,8 миллиона евро.

Третье место в рейтинге самых дорогих игроков, проданных в Китай, занимает еще один бразилец Алекс Тейшейра, за которого "Цзянсу Сунин" заплатил "Шахтеру" 50 миллионов евро.