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Игрок "Челси" Оскар стал самым дорогим трансфером в Китай http://www.segodnya.ua/img/article/7826/8_main.1482521408.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/8_tn.1482521408.jpg Мир Бразильский футболист опередил своих соотечественников Алекса Тейшейру и Халка

Игрок "Челси" Оскар стал самым дорогим трансфером в Китай

Вчера, 21:30

Бразильский футболист опередил своих соотечественников Алекса Тейшейру и Халка

Оскар. Фото AFP
Оскар. Фото AFP

Трансфера полузащитника Оскара из "Челси" в "Шанхай Теллэйс" стал самым дорогим в истории Китая.

Сумма сделки составила примерно 70,5 миллионов евро, что на 15 миллионов больше, чем "Шанхай" заплатил прошлым летом "Зениту" за Халка, который обошелся клубу в 55,8 миллиона евро.

Третье место в рейтинге самых дорогих игроков, проданных в Китай, занимает еще один бразилец Алекс Тейшейра, за которого "Цзянсу Сунин" заплатил "Шахтеру" 50 миллионов евро.
футбол, чемпионат Китая, Оскар футболист

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