Игрок "Ливерпуля" попался пьяным за рулем
Роберто Фирмино грозит штраф и лишение водительских прав
Полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Роберто Фирмино задержан и обвинен в вождении в нетрезвом состоянии, сообщает Daily Mail.
Автомобиль, за рулем которого находился 25-летний бразильский футболист, был остановлен в центре Ливерпуля в ночь на 24 декабря.
После этого Фирмино был задержан. Сообщается, что бразилец должен явиться в суд 31 января. В этот день запланирован матч "Ливерпуля" против "Челси" в чемпионате Англии.
Игроку грозит штраф и лишение водительских прав.
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