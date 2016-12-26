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Игрок "Ливерпуля" попался пьяным за рулем http://www.segodnya.ua/img/article/7832/26_main.1482760131.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/26_tn.1482760131.jpg Мир Роберто Фирмино грозит штраф и лишение водительских прав

Игрок "Ливерпуля" попался пьяным за рулем

Сегодня, 15:48

Роберто Фирмино грозит штраф и лишение водительских прав

Роберто Фирмино. Фото AFP
Роберто Фирмино. Фото AFP

Полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Роберто Фирмино задержан и обвинен в вождении в нетрезвом состоянии, сообщает Daily Mail.

Автомобиль, за рулем которого находился 25-летний бразильский футболист, был остановлен в центре Ливерпуля в ночь на 24 декабря.

После этого Фирмино был задержан. Сообщается, что бразилец должен явиться в суд 31 января. В этот день запланирован матч "Ливерпуля" против "Челси" в чемпионате Англии.

Игроку грозит штраф и лишение водительских прав.
футбол, чемпионат Англии, Ливерпуль, Роберто Фирмино

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