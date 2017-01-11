Игрок "Реала" в пятый раз подряд признан лучшим футболистом Хорватии

Полузащитник "Реала" Лука Модрич в пятый раз признан лучшим футболистом Хорватии. Хавбек выиграл голосование среди экспертов и бывших футболистов с рекордным показателем – 110 очков. Такое достижение за 45 лет существования приза удавалось только Дадо Пршо в 2004 году.

- Я очень рад получить этот приз, – приводит Večernji list слова Модрича. – Впервые я выиграл ее в 2007 году и тогда не мог себе представить, что получу ее пять раз. Большое спасибо членам жюри, которые голосовали за меня. Это великие игроки.