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Игрок "Реала" в пятый раз подряд признан лучшим футболистом Хорватии http://www.segodnya.ua/img/article/7871/23_main.1484124108.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/23_tn.1484124108.jpg Мир Лука Модрич повторил рекорд Дадо Пршо по количеству набранных баллов

Игрок "Реала" в пятый раз подряд признан лучшим футболистом Хорватии

Сегодня, 10:41

Лука Модрич повторил рекорд Дадо Пршо по количеству набранных баллов

Лука Модрич. Фото AFP
Лука Модрич. Фото AFP

Полузащитник "Реала" Лука Модрич в пятый раз признан лучшим футболистом Хорватии. Хавбек выиграл голосование среди экспертов и бывших футболистов с рекордным показателем – 110 очков. Такое достижение за 45 лет существования приза удавалось только Дадо Пршо в 2004 году.

- Я очень рад получить этот приз, – приводит Večernji list слова Модрича. – Впервые я выиграл ее в 2007 году и тогда не мог себе представить, что получу ее пять раз. Большое спасибо членам жюри, которые голосовали за меня. Это великие игроки.
футбол, сборная Хорватии, Лука Модрич

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СЭ

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