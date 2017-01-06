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Игроки "Атлетика" и "Барселоны" поддержали больного раком футболиста http://www.segodnya.ua/img/article/7859/85_main.1483699541.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/85_tn.1483699541.jpg Мир 21-летний защитник успешно перенес операцию по поводу рака яичек

Игроки "Атлетика" и "Барселоны" поддержали больного раком футболиста

Сегодня, 12:45

21-летний защитник успешно перенес операцию по поводу рака яичек

Фото twitter
Фото twitter

Игроки "Атлетика" и "Барселоны" поддержали игрока клуба из Бильбао Ерая Альвареса, сообщает AS.

Футболисты в преддверии начала первого матча 1/8 финала Кубка Испании появились на поле в специальных футболках с напутствием в адрес футболиста.

Отметим, что "Атлетик" обыграл "Барселону" со счетом 2:1. Ответный матч состоится 11 января.

В декабре 21-летний защитник успешно перенес операцию по поводу рака яичек и уже в скором времени может вернуться к тренировкам.

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футбол, Барселона, кубок Испании, Атлетик Бильбао

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Источник:

Championat.ru

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