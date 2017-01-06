Игроки "Атлетика" и "Барселоны" поддержали больного раком футболиста
21-летний защитник успешно перенес операцию по поводу рака яичек
Игроки "Атлетика" и "Барселоны" поддержали игрока клуба из Бильбао Ерая Альвареса, сообщает AS.
Футболисты в преддверии начала первого матча 1/8 финала Кубка Испании появились на поле в специальных футболках с напутствием в адрес футболиста.
Отметим, что "Атлетик" обыграл "Барселону" со счетом 2:1. Ответный матч состоится 11 января.
В декабре 21-летний защитник успешно перенес операцию по поводу рака яичек и уже в скором времени может вернуться к тренировкам.
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