Игроки "Атлетика" и "Барселоны" поддержали больного раком футболиста

Игроки "Атлетика" и "Барселоны" поддержали игрока клуба из Бильбао Ерая Альвареса, сообщает AS.

Футболисты в преддверии начала первого матча 1/8 финала Кубка Испании появились на поле в специальных футболках с напутствием в адрес футболиста.

Отметим, что "Атлетик" обыграл "Барселону" со счетом 2:1. Ответный матч состоится 11 января.

В декабре 21-летний защитник успешно перенес операцию по поводу рака яичек и уже в скором времени может вернуться к тренировкам.