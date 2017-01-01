Игроки "Атлетико" в новогоднюю ночь сняли видео Mannequin Challenge (видео)
В сьемках приняли участие их жены и дети
Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн показал, как встречал Новый год, записав Mannequin Challenge.
Вместе с Гризманном Новый год отмечали и другие футболисты, в том числе Кевин Гамейро, Диего Годин, Николас Гаитан, а также их жены и дети.
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