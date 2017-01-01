Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Игроки "Атлетико" в новогоднюю ночь сняли видео Mannequin Challenge (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/0_main.1483286214.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/0_tn.1483286214.jpg Мир В сьемках приняли участие их жены и дети

Игроки "Атлетико" в новогоднюю ночь сняли видео Mannequin Challenge (видео)

Вчера, 19:48

В сьемках приняли участие их жены и дети

Фото Instagram
Фото Instagram

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн показал, как встречал Новый год, записав Mannequin Challenge.

Вместе с Гризманном Новый год отмечали и другие футболисты, в том числе Кевин Гамейро, Диего Годин, Николас Гаитан, а также их жены и дети.
футбол, Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн, Mannequin Challenge

Вы сейчас просматриваете новость "Игроки "Атлетико" в новогоднюю ночь сняли видео Mannequin Challenge (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Благодаря Гризманну сборная Франции дошла до финала Евро-2016. Фото AFP

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн исполнил "сухой лист" на тренировке

25 Декабря 2016, 20:34

Гризманн был назван лучшим футбистом года во Франции

Футбол

Антуан Гризманн. Фото AFP

Моуринью готов заплатить огромную сумму за футболиста, который проиграл Роналду "Золотой мяч"

21 Декабря 2016, 19:05

"Манчестер Юнайтед" предложил за Антуана Гризманна 72 миллиона евро - ESPN

Футбол

Антуан Гризманн. Фото AFP

Гризманн хочет завершить карьеру в США под руководством Бекхэма

20 Декабря 2016, 12:10

Француз хотел бы посещать матчи НБА со своими детьми

Футбол

Антуан Гризманн. Фото AFP

Антуан Гризманн - лучший футболист Франции в 2016 году

19 Декабря 2016, 22:22

France Football признал Антуана Гризманна лучшим футболистом Франции 2016 года

Футбол

Кришти и Антуан. Француз занял третье место в голосовании-2016, но именно он стал главным прорывом года. Фото AFP

Почему Криштиану Роналду не стоило давать "Золотой мяч"

15 Декабря 2016, 10:26

Футболист года: успешная история против истории успеха и новая попса от ФИФА

Футбол

Ян Облак. Фото AFP

Мадридский "Атлетико" на три месяца остался без основного вратаря

13 Декабря 2016, 17:09

Ян Облак получил серьезную травму в матче против "Вильярреала"

Футбол

Стадион "Атлетико" будет готов к старту нового сезона. Фото AFP

Китайцы предлагают испанскому клубу 100 миллионов евро за название стадиона

11 Декабря 2016, 15:29

Мадридский "Атлетико" может получать по 10 миллионов в течение десяти лет, если назовет стадион "Ванда Метрополитано"

Футбол

Фото AFP

"Атлетико" объявил название нового стадиона и показал обновленную эмблему

9 Декабря 2016, 19:05

Действующее лого украшало футболки "матрасников" с 1980 года.

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.