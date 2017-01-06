Игроку "Манчестер Сити" грозит 4 года дисквалификации за употребление допинга

Полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри, который на правах аренды выступает за "Севилью", может быть дисквалифицирован на четыре года. Об этом сообщает Football Espana. Ранее стало известно, что испанское антидопинговое агентство проведёт расследование в отношении Насри.

Французский футболист проходил лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, которая специализируется на витаминной терапии. Такой вид лечения может скрыть следы допинга. Внутривенная терапия запрещена ВАДА.

В нынешнем сезоне Самир Насри принял участие в 11 официальных матчах за "Севилью", забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.