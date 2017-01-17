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Илларионов: Трамп может разрушить все, что США сделали для Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7888/97_main.1484640614.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/97_tn.1484640614.jpg Мир В ближайшие месяцы Украина столкнется с очень тяжелой ситуацией, считает эксперт

Илларионов: Трамп может разрушить все, что США сделали для Украины

Сегодня, 10:10

В ближайшие месяцы Украина столкнется с очень тяжелой ситуацией, считает эксперт

Андрей Илларионов. Фото: Delfi.lt
Андрей Илларионов. Фото: Delfi.lt

Новоизбранный президент США Дональд Трамп ищет пути отмены санкций для РФ, а большинство их связаны с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса, поэтому он может разрушить достижения предыдущей американской администрации. Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" экс-советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист Андрей Илларионов, передает "ГОРДОН".

Илларионов спрогнозировал, что в ближайшие месяцы Украина столкнется с очень тяжелой ситуацией.

"Трамп, несомненно, будет делать все возможное для того, чтобы достичь соглашения с Кремлем. Причем он уже заранее заявил и в очередной раз подтвердил цену, которую он готов заплатить, – снятие санкций с России. А большая часть введены за аннексию Крыма, оккупацию Донбасса, за ведение войны против Украины... Таким образом, он готов разменять то небольшое, что сделала администрация Барака Обамы в защиту Украины, на пока эфемерные надежды с Кремлем", – сказал Илларионов.

Ранее издание Times писало, что Трамп преподнесет Украину Путину на блюде. В статье отмечалось, что Вашингтон и Москва готовят большую сделку с токсичными последствиями.

В свою очередь журналист Дмитрий Гордон отмечал, что Трамп и президент РФ Владимир Путин все же сядут за стол переговоров и смогут завершить войну между Украиной и Россией, однако ценой за это послужит Крым.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко рассказал, что во время своего телефонного разговора с Дональдом Трампом обсуждался вопрос Крыма, причем поднял данную тему именно американский лидер. Глава украинского государства воспользовался возможностью проинформировать Трампа о российской агрессии в Украине.
США, кремль, трамп, санкции, Илларионов

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