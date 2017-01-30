Иммигарционный указ Трампа "аукнулся" авиакомпаниям по всему миру

Сегодня, 18:35

Как отмечается, введенные США ограничения не вносят достаточной ясности в вопрос о том, кого можно допускать к полету

Дональд Трамп, фото AFP
Дональд Трамп, фото AFP

Авиакомпании мира пересматривают состав экипажей на рейсах в США в связи с запретом на въезд в них граждан из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана на 90 дней, пишет The Wall Street Journal.

Так, Emirates Airline (ОАЭ, Дубай), занимающая первое место в мире по объему международных пассажирских авиаперевозок, объявила об исключении граждан этих государств из числа пилотов и бортпроводников на воздушных судах, направляющихся в США.

Etihad Airways (ОАЭ, Абу-Даби) отметила, что в настоящее время запрет не затрагивает ее сотрудников, однако она предпринимает меры, чтобы не допустить возникновения проблем в ближайшие недели. В президентской администрации США не исключают, что запрет может быть расширен и на другие страны.

Кроме того, авиакомпании в Европе, Азии и Африке вынуждены отказывать в допуске на борт пассажирам, являющимся гражданами государств, подпадающих под запрет. По данным, Air France-KLM, за субботу и воскресенье число таких пассажиров превысило 20 человек.

Представители EgyptAir заявили, что введенные США ограничения не вносят достаточной ясности в вопрос о том, кого можно допускать к полету, поэтому авиакомпания начала направлять списки пассажиров американским властям заранее, чтобы получить подтверждение.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских – на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Федеральные суды как минимум в пяти американских штатах в минувшие выходные приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну.

Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства или вида на жительство в США с правом трудоустройства (грин-карты), однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу. Так, глава президентского аппарата Рейнс Прибус сказал в интервью NBC, что запрет на въезд в США гражданам семи исламских стран не касается обладателей грин-карты. Тем самым он опроверг сделанное ранее заявление пресс-секретаря министерства внутренней безопасности США Джиллиан Кристенсен, заявившей, что запрет будет введен и в отношении обладателей грин-карты.

Госдепартамент США разъяснил, что указ Трампа касается и иностранных граждан с двойным гражданством, за исключением тех случаев, когда один из паспортов – американский.
США, указ, трамп, беженцы, дональд трамп

Вы сейчас просматриваете новость "Иммигарционный указ Трампа "аукнулся" авиакомпаниям по всему миру". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Турецкая авиакомпания возместит убытки пострадавшим из-за указа Трампа. Фото: turkishairlines.com

Turkish Airlines вернет деньги пассажирам, которые не могут вылететь в США из-за указа Трампа

Сегодня, 18:25

При этом турецкая авиакомпания не будет вызмать штрафы с пострадавших от ренонансного указа Трампа пассажиров

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Российский историк назвал две стратегические цели Путина

Сегодня, 18:02

Москва попытается с помощью нового американского президента избавиться от НАТО, считает эксперт

Политика

Фото: AFP

Для Порошенко важно узнать впечатления Меркель от разговора с Трампом - эксперт

Сегодня, 17:42

Для президента очень важно скоординировать позицию по Донбассу накануне визита в США

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото: 2000.ua

В ЕС Тиллерсон делает ставку на Италию - La Stampa

Сегодня, 17:35

Как отмечает журналист, будущий глава Госдепа упоминает ЕС как привилегированного собеседника, несмотря на поддержку, которую Трамп выразил Brexit

Мир

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Россия разочарует Трампа - глава Мюнхенской конференции

Сегодня, 17:13

По словам Ишингера, в настоящее время мы живем, пожалуй, в самый опасный период со времен распада Советского Союза

Мир

Зейд Раад Зейд аль-Хуссейн. Фото: пресс-центр ООН

В ООН отреагировали на резонансный указ Трампа

Сегодня, 16:53

Верховный комиссар ООН по правам человека отметил, что антимиграционный указ президента США нарушает международное гуманитарное право

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

После указа Трампа по беженцам Посольство США изменило порядок выдачи виз россиянам

Сегодня, 16:44

В подписанном документе говорится, что программа повторной выдачи виз - The Visa Interview Waiver Program - должна быть прервана

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

В Кремле рассказали, когда может состояться встреча Трампа с Путиным

Сегодня, 16:32

Песков не исключает, что встретиться президенты США и России могут до саммита G-20 в июле

Мир

Starbucks планирует дать работу мигрантам. Фото: Pixabay

Ответ Трампу: Starbucks решил нанимать беженцев на работу

Сегодня, 16:05

Сеть кофеен объявила о начале трудоустройства мигрантов в десятках стран

Мир

Стивен Кинг. Фото: Facebook

Стивен Кинг сделал неожиданное сравнение Трампа

Сегодня, 16:03

Американский писатель выступил с критикой в адрес нового американского лидера

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования