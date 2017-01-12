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Император Японии после отречения получит особый средневековый титул http://www.segodnya.ua/img/article/7875/11_main.1484211697.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/11_tn.1484211697.jpg Мир Титул "дзеко" широко использовался в феодальные времена, когда отречения императоров были явлением достаточно частым

Император Японии после отречения получит особый средневековый титул

Сегодня, 10:59

Титул "дзеко" широко использовался в феодальные времена, когда отречения императоров были явлением достаточно частым

Император Акихито. Фото: aminpro.ru
Император Акихито. Фото: aminpro.ru

Правительство Японии склоняется к тому, чтобы император Акихито после своего отречения от престола получил титул "дайдзе тэнно" или сокращенно "дзеко", что можно условно перевести как "император на покое". Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Титул "дзеко" широко использовался в феодальные времена, когда отречения императоров были явлением достаточно частым. Теперь этот термин предполагается внести в специальный закон, призванный определить все условия и процедуры, связанные с уходом 83-летнего Акихито на покой. Он будет применен только к нынешнему императору и не станет создавать прецедента на будущее.

Использование титула "дзеко" вызывает некоторую настороженность у части экспертов, поскольку средневековые порядки допускали то, что отрекшийся император сохранял определенную политическую власть. Правительство Японии хотело бы этого категорически избежать, что также должно найти отражение в новом законе.

Акихито в начале августа 2016 года выступил с беспрецедентным телеобращением, дав понять, что хотел бы уйти на покой из-за преклонного возраста. Его намерение, по опросам общественного мнения, поддерживает подавляющее большинство населения Японии. В настоящее время при кабинете министров действует совет экспертов, изучающий все аспекты предстоящего отречения, которое пока не допускается текущим законодательством.

Как сообщили СМИ, уже практически решено, что старший сын Акихито, 56-летний наследный принц Нарухито, после отречения отца вступит на престол. Как ожидается, это состоится 1 января 2019 года.
Япония, правительство, титул, император, отречение

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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