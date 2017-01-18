Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Инаугурация Трампа: 50 конгрессменов объявили бойкот http://www.segodnya.ua/img/article/7892/44_main.1484720708.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/44_tn.1484720708.jpg Мир Демократы считают, что президент избран негитимно из-за "российского следа"

Инаугурация Трампа: 50 конгрессменов объявили бойкот

Сегодня, 08:24

Демократы считают, что президент избран негитимно из-за "российского следа"

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

В США растет количество конгрессменов от Демократической партии, которые намерены бойкотировать инаугурацию Дональда Трампа. По данным ВВС, их количество уже превышает 50 человек.

Конгрессмены объясняют свое решение желанием поддержать Джона Льюиса, вступившего в конфликт с Трампом и назвавшего избранного президента нелегитимным из-за вмешательства России в выборы.

Трамп написал ответ в Twitter: "Все это болтовня, болтовня, болтовня – и никаких действий или результата".

Многие конгрессмены посчитали, что слова Трампа – это неуважение к Льюису. Конгрессмен от Миннесоты Кейт Эллисон обвинил Трампа в проведении "политики разъединения и ненависти".
Позднее Трамп продолжил критиковать Льюиса, который, по мнению избранного президента, ошибочно заявил, что он впервые с тех пор, как в 1987 году вошел в конгресс, пропустит инаугурацию президента США.

Церемонию в Вашингтоне в эту пятницу собираются посетить около 800 – 900 тысяч человек. Не ясно, пройдут ли в этот день акции протеста.

Опросы общественного мнения показывают, что рейтинг одобрения Дональда Трампа находится на исторически низком уровне для президента, вступающего в должность. Но это не первый случай массового бойкота церемонии инаугурации. Например, в 1973 году около 80 конгрессменов бойкотировали инаугурацию Ричарда Никсона.

Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. Избранный президент США принесет приясгу на двух Библиях
инаугурация, дональд трамп, инаугурация Трампа
Все новости по теме Инаугурация Трампа.

Вы сейчас просматриваете новость "Инаугурация Трампа: 50 конгрессменов объявили бойкот". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Саманта Пауэр, фото AFP

В своей прощальной речи Пауэр призвала сохранить санкции против России

Сегодня, 02:50

Постпред США в ООН Пауэр заявила, что смягчение санкционных мер в отношении России только подстегнет его

Мир

Барак Обама, фото AFP

Обама поздравил супругу Мишель с днем рождения

Сегодня, 02:00

Мишель Обама празднует свой 53-й день рождения

Мир

Саммер Зервос подала иск против избранного президента США Дональда Трампа, фото AFP

Американка, обвинявшая Трампа в домогательствах, подала на него в суд

Сегодня, 00:37

Соответствующее заявление было сделано во вторник адвокатом Зервос Глорией Олред

Мнения

Александр Невзоров. Фото: ТАСС

Невзоров обратился к украинцам: Никаких друзей у вас нет

Вчера, 18:19

Журналист уверен, что если Трампу понадобится принести Украину в жертву России, он это сделает

Мир

Давос-2017: кто приехал и что обсудили в первый день форума

Вчера, 18:18

Главными темами форума в этом году станут четвертая индустриальная революция, проблемы рыночного капитализма, восстановление экономического роста, массовая миграция, а также терроризм

Мир

Владимир Путин. Фото: соцсети

Путин: Наши проститутки лучшие в мире, но вряд ли Трамп клюнул на это

Вчера, 16:40

Лидер РФ сомневается, что миллиардер США связывался с московскими "девушками с пониженной социальной ответственностью"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.