Инаугурация Трампа: график и трансляция

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится сегодня в Вашингтоне около 19:00 по киевскому времени. Помимо торжественной церемонии инаугурации 45-го президента США в американской столице пройдет целый ряд мероприятий.

Как сообщает The New York Times, мероприятия с участием Трампа начнутся с завтрака в семейном кругу ранним утром (по Киеву – ближе к обеду).

В 8:30 утра (15:30 по Киеву) Трамп с семьей посетят богослужение в епископальной церкви Святого Иоанна.

После молитвы – в 9:30 (16:30 по Киеву) Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей отправятся в Белый дом на чаепитие к уходящему президенту США Бараку Обаме и первой леди Мишель Обаме.

В 11:30 по Вашингтону (18:30 по Киеву) начнется церемония приведения Трампа к присяге, после чего он выступит с обращением к США. В его команде обещают, что инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа будет "утонченной, красивой, сильной, краткой".

Накануне Трамп показал, как писал свою инаугурационную речь.

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu