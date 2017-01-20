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Инаугурация Трампа: график и трансляция http://www.segodnya.ua/img/article/7900/78_main.1484906872.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/78_tn.1484906872.jpg Мир Примерно в 18:30 по Киеву начнется церемония приведения Трампа к присяге, после чего он выступит с обращением к США

Инаугурация Трампа: график и трансляция

Сегодня, 12:06

Примерно в 18:30 по Киеву начнется церемония приведения Трампа к присяге, после чего он выступит с обращением к США

Трамп официально станет президентом США. Фото: AFP
Трамп официально станет президентом США. Фото: AFP

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится сегодня в Вашингтоне около 19:00 по киевскому времени. Помимо торжественной церемонии инаугурации 45-го президента США в американской столице пройдет целый ряд мероприятий. 

Как сообщает The New York Times, мероприятия с участием Трампа начнутся с завтрака в семейном кругу ранним утром (по Киеву – ближе к обеду).

В 8:30 утра (15:30 по Киеву) Трамп с семьей посетят богослужение в епископальной церкви Святого Иоанна.

После молитвы – в 9:30 (16:30 по Киеву) Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей отправятся в  Белый дом на чаепитие к уходящему президенту США Бараку Обаме и первой леди Мишель Обаме.

В 11:30 по Вашингтону (18:30 по Киеву) начнется церемония приведения Трампа к присяге, после чего он выступит с обращением к США. В его команде обещают, что инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа будет "утонченной, красивой, сильной, краткой".

Накануне Трамп показал, как писал свою инаугурационную речь.

Церемония инаугурации нового президента США традиционно пройдет в западном крыле Капитолия.  Примечательно, что гимн США исполнит 16-летняя Джэки Иванко, имеющая украинские корни.

После выступления Трампа состоится инаугурационный парад возле Белого дома.

Затем по случаю инаугурации Трампа проведут три разных бала, которые начнутся в 19:00 (два часа ночи по Киеву), а также праздничный концерт возле мемориала Линкольну. 

Трансляция инаугурации Трампа будет проводиться и на "Сегодня.ua", а также на наших страницах в соцсетях.

В целом мероприятия, посвященные инаугурации Трампа, идут уже несколько дней и продолжатся завтра. 

Примечательно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп собрал на свою инаугурацию более 100 млн долларов частных пожертвований – это больше, чем кто-либо из его предшественников.

Украину на церемонии инаугурации избранного президента Дональда Трампа будет официально представлять посол Украины в США Валерий Чалый.  В целом в Вашингтоне ожидают приезда в город на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа около миллиона человек. Вместе с тем ряд американских звезд и политиков решили бойкотировать инаугурацию президента США.
США, инаугурация, трамп, трансляция
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Источники:

"Сегодня", NY Times

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