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Инаугурация Трампа: избранный президент США обещает большое шоу http://www.segodnya.ua/img/article/7860/42_main.1483713124.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/42_tn.1483713124.jpg Мир Трамп приглашает всех своих сторонников на 20 января в Вашингтон

Инаугурация Трампа: избранный президент США обещает большое шоу

Сегодня, 16:27

Трамп приглашает всех своих сторонников на 20 января в Вашингтон

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Новоизбранный президент США Дональд Трамп обещает "большое шоу" на своей инаугурации. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Надеюсь, все мои сторонники и те, кто хочет сделать Америку снова великой, приедут в Вашингтон 20 января. Это будет большое шоу", – написал Трамп.

Как известно, согласно указу переходной команды избранного американского президента Дональда Трампа, все послы США, назначенные администрацией Барака Обамы, должны покинуть свои посты ко дню инаугурации. По словам дипломатов, знакомых с текстом указа, документ не допускает исключений.
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"Сегодня"

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