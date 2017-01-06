Инаугурация Трампа: избранный президент США обещает большое шоу

Трамп приглашает всех своих сторонников на 20 января в Вашингтон

Новоизбранный президент США Дональд Трамп обещает "большое шоу" на своей инаугурации. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Надеюсь, все мои сторонники и те, кто хочет сделать Америку снова великой, приедут в Вашингтон 20 января. Это будет большое шоу", – написал Трамп.

Hopefully, all supporters, and those who want to MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will go to D.C. on January 20th. It will be a GREAT SHOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.

Как известно, согласно указу переходной команды избранного американского президента Дональда Трампа, все послы США, назначенные администрацией Барака Обамы, должны покинуть свои посты ко дню инаугурации. По словам дипломатов, знакомых с текстом указа, документ не допускает исключений.