Инаугурация Трампа: Китай не получил приглашения принять участие в церемонии

Церемония инаугурации 45-го президента США состоится 20 января, в день инаугурации президент по традиции выступит с обращением к стране

Китай не получил приглашения принять участие в церемонии инаугурации 45-го президента США, которая состоится в Вашингтоне 20 января. Об этом в понедельник заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"США не пригласили официальных представителей на церемонию", – сказала дипломат.

Церемония инаугурации 45-го президента США состоится 20 января. Как ранее сообщили в штабе избранного президента Дональда Трампа, торжества начнутся заранее, еще 17 января. Запланировано несколько приемов в честь избранных президента и вице-президента США, а также министров формируемой администрации Трампа.

В день инаугурации президент по традиции выступит с обращением к стране. Затем пройдет парад по Пенсильвания-авеню от Конгресса к Белому дому.

Ранее Дональд Трамп объявил о предстоящем назначении экономиста Питера Наварро главой нового совета Белого дома по торговле. Профессор Калифорнийского университета в Ирвайне, который был одним из советников Трампа во время предвыборной кампании, Наварро резко критиковал экономическую и политическую политику Китая в своих книгах и видео.

Он не только возглавит Национальный торговый совет Белого дома, но и будет отвечать за торгово-промышленную политику.

В заявлении переходной команды Трампа говорится, что создание совета "демонстрирует намерение избранного президента вновь сделать американскую промышленность великой".

Автор книги "Смерть из Китая", Наварро является сторонником жесткой линии в отношении Пекина.