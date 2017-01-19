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Инаугурация Трампа: МИД РФ предупреждает о готовящихся массовых акциях протеста http://www.segodnya.ua/img/article/7898/36_main.1484551367.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/36_tn.1484551367.jpg Мир Как сообщается, наиболее крупная акция протеста ожидается в Вашингтоне 21 января

Инаугурация Трампа: МИД РФ предупреждает о готовящихся массовых акциях протеста

Сегодня, 15:23

Как сообщается, наиболее крупная акция протеста ожидается в Вашингтоне 21 января

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Массовые акции протеста ожидаются 20 января в ходе церемонии вступления Дональда Трампа в должность президента США. Об этом сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

"Возможны массовые акции протеста в ходе инаугурации президента. Наиболее крупная ожидается в Вашингтоне 21 января", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент США Дональд Трамп собрал на свою инаугурацию более 100 млн долларов частных пожертвований – это больше, чем кто-либо из его предшественников.
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"Сегодня"

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