Инаугурация Трампа: МИД РФ предупреждает о готовящихся массовых акциях протеста

Как сообщается, наиболее крупная акция протеста ожидается в Вашингтоне 21 января

Массовые акции протеста ожидаются 20 января в ходе церемонии вступления Дональда Трампа в должность президента США. Об этом сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

"Возможны массовые акции протеста в ходе инаугурации президента. Наиболее крупная ожидается в Вашингтоне 21 января", – говорится в сообщении.

#США – возможны массовые акции протеста в ходе инаугурации президента; наиболее крупная — Вашингтон 21 января pic.twitter.com/OWTwyfV4Ce — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 19 января 2017 г.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент США Дональд Трамп собрал на свою инаугурацию более 100 млн долларов частных пожертвований – это больше, чем кто-либо из его предшественников.