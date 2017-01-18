Инаугурация Трампа: представитель Китая примет участие в церемонии

Как отмечается, в соответствии с принятой практикой американская сторона пригласит проживающих в стране представителей дипмиссий других стран на инаугурацию

Посол КНР в США Цуй Тянькай намерен принять участие в церемонии инаугурации 45-го президента США, которая пройдет в Вашингтоне 20 января. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"В соответствии с принятой практикой американская сторона пригласит проживающих в стране представителей дипмиссий других стран на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. Посол КНР в США также намерен принять участие", – сказала она.

Отвечая на уточняющий вопрос о факте получения Цуй Тянькаем приглашения Хуа Чуньин сказала, что китайский посол "не является исключением".

Ранее в МИД Китая сообщали, что Пекин не получил приглашения принять участие в церемонии инаугурации 45-го президента США.

"США не пригласили официальных представителей на церемонию", – сказала дипломат.

Церемония инаугурации 45-го президента США состоится 20 января. Как ранее сообщили в штабе Трампа, торжества начнутся заранее. Запланировано несколько приемов в честь избранных президента и вице-президента США, а также министров формируемой администрации.

В день инаугурации президент по традиции выступит с обращением к стране. Затем пройдет парад по Пенсильвания- авеню от Конгресса к Белому дому.