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Инаугурация Трампа продлится три дня: когда и что пройдет http://www.segodnya.ua/img/article/7819/70_main.1482402734.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/70_tn.1482402734.jpg Мир Инаугурация Трампа будет скромнее, чем у его предшественника Барака Обамы

Инаугурация Трампа продлится три дня: когда и что пройдет

Сегодня, 12:34

Инаугурация Трампа будет скромнее, чем у его предшественника Барака Обамы

Инаугурация Трампа пройдет довольно скромно. Фото: AFP
Инаугурация Трампа пройдет довольно скромно. Фото: AFP

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа начнется 19 января и продлится три дня. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на график Трампа на инаугурационную неделю

Так, официальные мероприятия в рамках инаугурации Трампа начнутся  с возложения избранными президентом и вице-президентом венка на Арлингтонском национальном мемориальном кладбище 19 января. После этого будет дан праздничный приветственный концерт у мемориала Линкольну. Список приглашенных на инаугурацию Трампа официально пока не обнародовали.

Главное событие – собственно инаугурация Трампа – запланировано на 20 января: новые президент и вице-президент США принесут клятву в Капитолии и примут участие в торжественном параде по Пенсильвания-авеню от Конгресса к Белому дому в Вашингтоне. А утром 21 января в Национальном соборе США с их участием пройдет "молитвенный завтрак" – встреча нескольких тысяч представителей разных религий, а также представителей политической и деловой элиты США.

Как отмечают СМИ, инаугурация Трампа будет намного скромнее, чем у его предшественника Барака Обамы. Так, в честь 45-го президента США будет проведено только три бала, два из которых будут носить официальный характер.

Ранее издание The New York Times сообщало, что Трамп планирует собрать на финансирование церемонии своей инаугурации от 65 млн до 75 млн долларов. Отмечается, что главными источниками финансирования инаугурации Трампа станут взносы корпораций и других крупных доноров.
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Источник:

"Сегодня"

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