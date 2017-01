Инаугурация Трампа: протесты в США переросли в беспорядки (видео) Сегодня, 18:11 Просмотров: ...

Демонстранты начали бить окна, полиция применила слезоточивый газ

A riot is breaking out. They smashed Bank of America and Starbucks #Inauguration pic.twitter.com/ycIcOslZQt — Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) 20 января 2017 г.

Anti-Trump protesters can be seen smashing windows in Washington on the day of his inauguration //t.co/Yq5d4v3D8A — Sky News (@SkyNews) 20 января 2017 г.

Washington Post reporter Dalton Bennett thrown to the ground by riot police. pic.twitter.com/4I442QhEqM — Alex Emmons (@AlexanderEmmons) 20 января 2017 г.

В Вашингтоне за час до инаугурации нового президента США Дональда Трампа начались массовые беспорядки. Мирные акции протеста переросли в потасовки. Противники Трампа начали бросаться камнями и бить окна в витринах магазинов, банках и автомобилях. Полиция применила против буйных демонстрантов слезоточивый газ и перцовые баллончики, а также водометы. Вскоре правоохранителям удалось задержать часть активистов. Police cornered the protesters. Their hands are up. pic.twitter.com/OPmI9LJu6I — Patrick Madden (@Patrick_Madden) 20 января 2017 г.

