Инаугурация Трампа: протесты в США переросли в беспорядки (видео)

В Вашингтоне за час до инаугурации нового президента США Дональда Трампа начались массовые беспорядки.

Мирные акции протеста переросли в потасовки. Противники Трампа начали бросаться камнями и бить окна в витринах магазинов, банках и автомобилях.

Полиция применила против буйных демонстрантов слезоточивый газ и перцовые баллончики, а также водометы.

Вскоре правоохранителям удалось задержать часть активистов.