Инаугурация Трампа: протесты в США переросли в беспорядки (видео)
Демонстранты начали бить окна, полиция применила слезоточивый газ
A riot is breaking out. They smashed Bank of America and Starbucks #Inauguration pic.twitter.com/ycIcOslZQt— Cassandra Fairbanks (@CassandraRules) 20 января 2017 г.
Anti-Trump protesters can be seen smashing windows in Washington on the day of his inauguration //t.co/Yq5d4v3D8A— Sky News (@SkyNews) 20 января 2017 г.
Washington Post reporter Dalton Bennett thrown to the ground by riot police. pic.twitter.com/4I442QhEqM— Alex Emmons (@AlexanderEmmons) 20 января 2017 г.
В Вашингтоне за час до инаугурации нового президента США Дональда Трампа начались массовые беспорядки.
Мирные акции протеста переросли в потасовки. Противники Трампа начали бросаться камнями и бить окна в витринах магазинов, банках и автомобилях.
Полиция применила против буйных демонстрантов слезоточивый газ и перцовые баллончики, а также водометы.
Вскоре правоохранителям удалось задержать часть активистов.
Police cornered the protesters. Their hands are up. pic.twitter.com/OPmI9LJu6I— Patrick Madden (@Patrick_Madden) 20 января 2017 г.
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