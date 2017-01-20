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Инаугурация Трампа: протесты в США переросли в беспорядки (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7902/89_main.1484928778.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/89_tn.1484928778.jpg Мир Демонстранты начали бить окна, полиция применила слезоточивый газ

Инаугурация Трампа: протесты в США переросли в беспорядки (видео)

Сегодня, 18:11

Демонстранты начали бить окна, полиция применила слезоточивый газ




В Вашингтоне за час до инаугурации нового президента США Дональда Трампа начались массовые беспорядки.

Мирные акции протеста переросли в потасовки. Противники Трампа начали бросаться камнями и бить окна в витринах магазинов, банках и автомобилях.

Полиция применила против буйных демонстрантов слезоточивый газ и перцовые баллончики, а также водометы.

Вскоре правоохранителям удалось задержать часть активистов.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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