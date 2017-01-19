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Инаугурация Трампа: сбор пожертвований для празднования бьет все рекорды http://www.segodnya.ua/img/article/7898/27_main.1484830906.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/27_tn.1484830906.jpg Мир Среди внесших пожертвования на инаугурацию есть крупные компании, в том числе Chevron и Boeing, однако пожертвования не могут превышать сумму в один миллион долларов

Инаугурация Трампа: сбор пожертвований для празднования бьет все рекорды

Сегодня, 14:57

Среди внесших пожертвования на инаугурацию есть крупные компании, в том числе Chevron и Boeing, однако пожертвования не могут превышать сумму в один миллион долларов

Инаугурация Трампа. Фото: AFP
Инаугурация Трампа. Фото: AFP

Новоизбранный президент США Дональд Трамп собрал на свою инаугурацию более 100 млн долларов частных пожертвований – это больше, чем кто-либо из его предшественников, передает агентство AP.

По информации, полученной агентством в Федеральной избирательной комиссии и Исследовательской службе Конгресса Барак Обама, вступая в должность в 2009 году, собрал 55 млн долл., а в 2013-м – 43 млн долл.

Среди внесших пожертвования на инаугурацию есть крупные компании, в том числе Chevron и Boeing, однако пожертвования не могут превышать сумму в один миллион долларов.

Собранные средства пойдут на организацию инаугурационных мероприятий – традиционных баллов, завтрака, парада, обустройство мест проведения всех массовых мероприятий. Не использованные средства традиционно направляются в благотворительные фонды.

Напомним, инаугурация Трампа запланирована на 20 января, однако праздничные мероприятия начинаются уже 19 января.

Кроме того, сообщалось об усиленных мерах безопасности. По словам представителей службы безопасности Белого дома, в этом году заявок от СМИ на трансляцию инаугурации поступило в 5 раз больше, чем обычно. К тому же, существует опасность, связанная с интернет-атаками недоброжелателей Трампа, поэтому безопасность будут обеспечивать в усиленном режиме.

Также на 20 января запланирован "марш женщин" против Трампа.
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