Инаугурация Трампа: сумма пожертвований побила рекорд Обамы, превысив 90 млн долларов
Отмечается, что большая честь жертвователей в инаугурационный комитет Трампа предпочитает сохранять анонимность
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа собрала пожертвования на рекордную сумму более 90 млн долларов США. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.
"Мы планировали две самых масштабных инаугурации в нашей истории, и мы никогда не тратили средства даже близко к такому объему", – заявил Стив Керриган, который возглавлял процесс организации инаугурации президента Барака Обамы в 2009 и 2013 годах.
По данным телеканала, в 2009 году было собрано около 55 млн долларов, а в 2013 году – 43 млн долларов.
Sky News отмечает, что большая честь жертвователей в инаугурационный комитет Трампа предпочитает сохранять анонимность.
При этом корпорация Boeing пожертвовала почти 1 млн долларов, Chevron – около 500 тыс. долларов.
В свою очередь на инаугурацию будет выделено почти 5 млн долларов общественных средств. Также государственные средства будут направлены на обеспечение безопасности инаугурации, включая привлечение для охраны более 5 тыс. военнослужащих и 7,5 тыс. резервистов Национальной гвардии.
Церемония инаугурации нового президента США должна пройти 20 января 2017 года.
Напомним, Китай не получил приглашения принять участие в церемонии инаугурации 45-го президента США, которая состоится в Вашингтоне 20 января.
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