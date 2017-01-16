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Инаугурация Трампа: сумма пожертвований побила рекорд Обамы, превысив 90 млн долларов http://www.segodnya.ua/img/article/7885/19_main.1484555635.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/19_tn.1484555635.jpg Мир Отмечается, что большая честь жертвователей в инаугурационный комитет Трампа предпочитает сохранять анонимность

Инаугурация Трампа: сумма пожертвований побила рекорд Обамы, превысив 90 млн долларов

Сегодня, 10:33

Отмечается, что большая честь жертвователей в инаугурационный комитет Трампа предпочитает сохранять анонимность

Дональд Трамп. Фото:AFP
Дональд Трамп. Фото:AFP

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа собрала пожертвования на рекордную сумму более 90 млн долларов США. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

"Мы планировали две самых масштабных инаугурации в нашей истории, и мы никогда не тратили средства даже близко к такому объему", – заявил Стив Керриган, который возглавлял процесс организации инаугурации президента Барака Обамы в 2009 и 2013 годах.

По данным телеканала, в 2009 году было собрано около 55 млн долларов, а в 2013 году – 43 млн долларов.

Sky News отмечает, что большая честь жертвователей в инаугурационный комитет Трампа предпочитает сохранять анонимность.

При этом корпорация Boeing пожертвовала почти 1 млн долларов, Chevron – около 500 тыс. долларов.

В свою очередь на инаугурацию будет выделено почти 5 млн долларов общественных средств. Также государственные средства будут направлены на обеспечение безопасности инаугурации, включая привлечение для охраны более 5 тыс. военнослужащих и 7,5 тыс. резервистов Национальной гвардии.

Церемония инаугурации нового президента США должна пройти 20 января 2017 года.

Напомним, Китай не получил приглашения принять участие в церемонии инаугурации 45-го президента США, которая состоится в Вашингтоне 20 января.
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Источник:

Интерфакс

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