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Инаугурация Трампа: Украина определилась со своим представителем на церемонии http://www.segodnya.ua/img/article/7898/91_main.1484838812.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/91_tn.1484838812.jpg Мир Как отметили в Посольстве Украины в США, на инаугурацию приглашают только на уровне послов, Чалый уже получил приглашение

Инаугурация Трампа: Украина определилась со своим представителем на церемонии

Сегодня, 17:09

Как отметили в Посольстве Украины в США, на инаугурацию приглашают только на уровне послов, Чалый уже получил приглашение

Валерий Чалый. Фото: uacrisis.org
Валерий Чалый. Фото: uacrisis.org

Церемонию инаугурации избранного президента Дональда Трампа посетит Посол Украины в США Валерий Чалый. Об этом сообщили в Посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки.

"Да, конечно. Уже отправили ему приглашение. На инаугурацию приглашают только на уровне послов", – сказала представительница ведомства, отвечая на вопрос, придет ли посол в США Чалый на церемонию инаугурации нового главы США.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января, однако праздничные мероприятия начинаются уже 19 января.

Как сообщалось, новоизбранный президент США Дональд Трамп собрал на свою инаугурацию более 100 млн долларов частных пожертвований – это больше, чем кто-либо из его предшественников.
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Источник:

УНН

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