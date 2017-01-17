Инаугурацию Трампа обещают бойкотировать 26 конгрессменов

Ряд американских конгрессменов-демократов собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. О своем решении заявили уже 26 человек. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

В качестве причины многие депутаты назвали недавние резкие выражения Трампа в адрес конгрессмена Джона Льюиса. Тот назвал Трампа "нелегитимным президентом", на что Трамп в своем Twitter написал: "Все это болтовня, болтовня, болтовня – и никаких действий или результата".

После этого заявления многие депутаты-демократы решили нарушить традицию и не участвовать в инаугурации президента, которая состоится в пятницу.

Конгрессмен Льюис многие годы является видным участником движения за гражданские права, и для многих американцев стал героем. Он участвовал в выступлениях 1965 года в Сельме и Монтгомери за избирательные права чернокожих. В 1987 году он был избран в палату представителей от пятого округа штата Джорджия. Этот округ Трамп назвал "кишащим преступниками".

"Когда ты оскорбляешь конгрессмена Джона Льюиса, ты оскорбляешь Америку", – заявила Иветт Кларк, одна из пяти представителей округа Нью-Йорк, бойкотирующих инаугурацию.

Представитель от Калифорнии Тед Лью сказал: "Для меня решение не участвовать в инаугурации очень понятно: я за Дональда Трампа или я за Джона Льюиса? Я за Джона Льюиса".



Первым из депутатов бойкотировать инаугурацию решил представитель от Иллинойса Луис Гутьеррес, о своем решении он сообщил еще в декабре.

"Я не смогу смотреть в глаза моей жене, моим дочерям и внукам, если буду присутствовать там после всего того, что он сказал о женщинах, латиноамериканцах, чернокожих, мусульманах, будто все то, что он сказал в своих речах или написал в своих твитах, нормально и стерто из нашей общей памяти", – объяснил свое решение Гутьеррес.

Льюис заявил, что не будет присутствовать на церемонии, в интервью телеканалу NBC, назвав Трампа нелегитимным президентом, чем вызвал гнев Трампа.

Всего в двух палатах конгресса заседает 535 депутатов.

Издание отмечает, что инаугурация Дональда Трампа будет первой пропущенной инаугурацией президента за 30 лет, что Льюис работает в Конгрессе. Предполагаемое вмешательство российских хакеров в выборный процесс Льюис назвал одной из причин, по которой он считает Трампа нелегитимным президентом.

"Нельзя оставаться дома, когда все идет настолько неправильно", – сказал он в интервью NBC.

Также сообщается, что Дональд Трамп испытывает серьезные затруднения с развлекательной частью церемонии.

Никто из значимых американских музыкантов не захотел выступать во время инаугурации. Пока Трамп заручился лишь согласием победительницы конкурса "В Америке есть таланты", 16-летней Джеки Иванко, оркестра военных маршей и варьете Radio City Rockettes, однако некоторые танцовщицы уже публично заявили о своем отказе участвовать в этом выступлении.