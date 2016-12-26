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Индия испытала баллистическую ракету, которая "накрывает" Китай http://www.segodnya.ua/img/article/7831/15_main.1482750117.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/15_tn.1482750117.jpg Мир Состоялся четвертый испытательный запуск ракеты Agni-V, которая может нести ядерную боеголовку

Индия испытала баллистическую ракету, которая "накрывает" Китай

Сегодня, 13:01

Состоялся четвертый испытательный запуск ракеты Agni-V, которая может нести ядерную боеголовку

Ракета Agni V, Индия. Фото: из открытых источников
Ракета Agni V, Индия. Фото: из открытых источников

В Индии успешно провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Agni-V, способной нести ядерную боеголовку. Об этом сообщает Times of India.

Запуск произвели с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе. По словам индийских военных, МБР испытывалась на свою полную дальность и в том виде, в котором она будет поставлена на боевое дежурство.

Это уже четвертый испытательный запуск ракеты Agni-V. Ракета уже запускалась в апреле 2012 года, сентябре 2013 года и январе 2015. Все четыре испытания прошли успешно.

Точные характеристики Agni-V достоверно неизвестны. Трехступенчатая твердотопливная ракета длиной 17,5 метра и массой около 50 тонн способна нести 1,5 тонны полезной нагрузки и имеет дальность, по различным оценкам, от 5 до 5,5 тыс. км, потенциально долетая до северных регионов Китая. Пусковая установка для акеты – мобильная, на базе автомобиля Tatra.
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Автор:

Борис Васильковский

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