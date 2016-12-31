Индийцы выстроились в огромные очереди, чтобы обменять банкноты, которые изымают из обращени

Индийцы выстроились в огромные очереди чтобы обменять банкноты, которые изымают из обращения в ночь на 31 декабря.

Об этом сообщает Русская служба BBC.

К этому моменту многие банкоматы уже опустели, лишив людей последней возможности избавиться от старых денег.

Изъятию подлежат банкноты номиналом 500 и тысяча рупий (семь и 14 долларов соответственно).

Премьер Индии в начале ноября неожиданно для многих решил приостановить хождение этих купюр в рамках мер по борьбе с коррупцией.

По словам экспертов, в Индии до последнего времени был велик рынок так называемых "черных денег". Речь идет о средствах, полученных незаконным путем или скрытых от налоговых органов.

Вынуждая людей обменивать деньги, власти попытались вывести воротил рынка "черных денег" на чистую воду.

Однако этот шаг нанес удар по жителям Индии с невысоким уровнем дохода, а также розничным торговцам, которые привыкли полагаться на наличные деньги.



