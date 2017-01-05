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Иностранных футболистов в "Баварии" заставят учить немецкий язык http://www.segodnya.ua/img/article/7858/68_main.1483646217.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/68_tn.1483646217.jpg Мир Ули Хенесс нашел способ, как бороться с группировками в команде

Иностранных футболистов в "Баварии" заставят учить немецкий язык

Сегодня, 21:52

Ули Хенесс нашел способ, как бороться с группировками в команде

Тренировка &quot;Баварии&quot;. Фото AFP
Тренировка "Баварии". Фото AFP

Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс настроен твердо бороться с предпосылками появления группировок в команде. Важным средством борьбы с таким явлением Хенесс считает немецкий язык.

"В раздевалке "Баварии" вновь должна звучать немецкая речь. Язык – средство сплоченности. В противном случае начинают создаваться группировки. Если же иностранцы не будут учить немецкий, они будут платить штрафы. Если бы иностранные футболисты два часа в день занимались немецким, то это было бы идеальным вариантом", – заявил Хенесс.
футбол, Бавария, Ули Хенесс

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Источник:

Championat.ru

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