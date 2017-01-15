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"Интер" одержал пятую победу подряд в чемпионате Италии (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/4_main.1484431257.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/4_tn.1484431257.jpg Мир "Черно-синие" одержали волевую победу над "Кьево" на своем поле

"Интер" одержал пятую победу подряд в чемпионате Италии (фото)

Вчера, 23:58

"Черно-синие" одержали волевую победу над "Кьево" на своем поле

"Интер" дома обыграл "Кьево" в матче 20-го тура чемпионата Италии и продлил серию побед в серии А до пяти встреч.

Игра прошла в субботу в Милане и завершилась со счетом 3:1. В составе "Интера" голы забили Мауро Икарди (69-я минута), Иван Перешич (86) и Эдер (90+3). У "Кьево" отличился Серхио Пеллиссье (34).

"Интер" набрал 36 очков и занимает шестое место в серии А, "Кьево" с 25 баллами находится на 11-й строчке.

Чемпионат Италии: расписание 20 тура, результаты и таблица

чемпионат Италии, Интер Италия, Кьево

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Источник:

AFP

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