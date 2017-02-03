Интересный эксперимент: обклеенный деньгами парень помогает нуждающимся в Украине, России и Казахстане (видео)

28 января в Алма-Ате участник социального эксперимента "Что будет с костюмом из настоящих денег?" Андрей Лобанов вызвал пристальное внимание охранников правопорядка. Неделю спустя он рассказал о произошедшем изданию Kazday. По его словам, стражи порядка спросили, есть ли у раздающих разрешение на акцию и заподозрили их в сектанстве или в подделке банкнот. При этом деньги проверять не стали, а после беседы молодого человека отпустили.

"Правонарушения они никакого не предъявляли. Они подошли, возможно, эта ситуация их очень удивила. Ну как, парень стоит, деньги раздаёт. В итоге, их собралось три патруля – девять человек, и потом ещё капитан подошел. Капитан сказал, что это больше как агитационное правонарушение, и нас попросили прекратить. И мы прекратили съёмки. "Раздача денег снималась на видео, и процесс задержания тоже оказался запечатлён на камеру", – говорит Андрей Лобанов.

В ДВД Алма-Аты журналистам сообщили, что прокомментировать действия полицейских не могут, так как те не относятся к структуре департамента. В пресс-службе МВД Казахстана порекомендовали обратиться в ДВД Алматы.

Ранее социальный эксперимент "Что будет с костюмом из настоящих денег?" уже проводили в нескольких городах Украины и России, включая Грозный. В столице Чечни очевидцы не срывали деньги, а наоборот, доклеивали на костюм свои. Организаторы акции планируют провести эксперимент также в США и в Германии.

Известность в рунете авторам ответственного за раздачу денег канала StavPranks принес пранк с "похищением ребёнка" в 2016 году. С помощью этого эксперимента они пытались проверить реакцию окружающих на потенциально опасную ситуацию.