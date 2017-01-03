Иорданский миллиардер погиб при теракте в Стамбуле

Мужчина с женой приехал в Турцию на праздники

Одной из жертв теракта, совершенного в новогоднюю ночь в Стамбуле, стал иорданский миллиардер иракского происхождения, основатель группы компаний Mahdi Мохаммад аль-Сарраф.

Об этом сообщает The Jordan Times.

Отмечается, что в клуб Reina бизнесмен пришел вместе с приятелем Наврасом Ассафом, который тоже погиб в результате вооруженного нападения.

По информации издания, друзья вместе с женами приехали в Стамбул на праздники.

"Супруга Ассафа была ранена, в настоящее время она находится в больнице в тяжелом состоянии. Жена Саррафа и еще одна иорданская пара, которая была в клубе, также пострадала", — отмечает издание.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в ночь на 1 января. Вооруженный автоматом преступник застрелил охранявшего заведение полицейского и ворвался в помещение, где находились свыше 600 человек, после чего открыл огонь.

Жертвами теракта стали 39 человек, среди них 25 иностранцев. Еще 65 человек получили ранения. Нападавшего ищут.

Полиция подозревает в совершении нападения выходца из Средней Азии. Предположительно, речь идет о гражданине Узбекистана или Киргизии. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".