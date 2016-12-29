iPhone окунули в расплавленный металл (видео)

Экспериментаторы устроили для смартфона сначала горячее "купание", после чего полностью остудили и получили результат

В сети появилось видео, как любители экспериментов решили проверить, что будет с iPhone SE, если его окунуть в расплавленный алюминий. Соответствующий ролик был выложен в YouTube-канале TheBackyardScientist.

Процесс "купания" смартфона в жидком металле снимала высокоскоростная камера, которая потом показала в замедленной сьемке, что происходит с iPhone в "раскаленной ванной".

Так, экспериментаторы разогрели до жидкого состояния в небольшой емкости алюминий, в который окунули телефон, который сразу же воспламенился.

После этого всю жидкость вылили на сковороду, чтоб посмотреть на результат. После остужения металла, оказалось, что от смартфона практически ничего не осталось.

Отметим, что канал TheBackyardScientist проводит всевозможные необычные эксперименты горючих и взрывчатых веществ, большинство из которых можно наблюдать в режиме замедленной сьемки.