Иракские силы начали подготовку к штурму западного Мосула

Операция дложна начаться в ближайшие дни, ее цель – выйти на западный берег Евфрата

Наступление иракских сил на Мосул, который считается последним в Ираке оплотом группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), может восстановиться в ближайшее время, военные уже начали подготовку к штурму западных районов города. Об этом сообщает УНН.

Как сообщил генерал Абдул Амир Рашид Яралла, так называемые силы народной мобилизации "готовятся в ближайшие два-три дня начать операцию по поддержанию наступления на правую часть города". В результате военные рассчитывают выйти на западный берег реки Евфрат.

Силами народной мобилизации называют коалицию, которая объединяет бойцов шиитского, езидские и христианского ополчения, помогает властям Ирака в борьбе с "Исламской государством".

Наступление с целью отразить Мосул в джихадистов было начато 17 октября, более чем через два года после того, как боевики захватили город. Именно из Мосула началась их кампания по захвату территорий на севере и западе Ирака.

Через несколько недель наступление приостановилось из-за плохой погоды. Кроме того, войска неоднократно попадали под обстрелы снайперов, а также стали легкой мишенью для смертников. Однако в конце декабря власти Ирака объявили о начале его второй фазы.

Практически сразу правительственным войскам удалось вытеснить джихадистов из нескольких восточных кварталов. После этого в наступлении снова произошла небольшая пауза.

Кроме сил народной мобилизации в операции участвуют силы безопасности Ирака, курдские вооруженные формирования "пешмерга", арабские суннитские племена при поддержке военных самолетов и советников возглавляемой США коалиции.

По данным ООН, в освобожденные районы на востоке города уже начала поступать гуманитарная помощь. По данным организации, с момента начала операции Мосул покинули более 130 тыс. человек.

Напомним, по состоянию на 5 января иракские войска освободили около 70 процентов восточного Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

29 декабря иракский спецназ начал новую фазу наступления на позиции ИГИЛ в ряде юго-восточных районов Мосула.

Ранее сообщалось, что не менее 30 человек погибли в результате трех терактов, произошедших на контролируемой военными территории иракского города Мосул.