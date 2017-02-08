Иран поблагодарил Трампа за "истинное лицо" США
Это первая публичная реакция Хаменеи на обмен угрозами, которым уже несколько дней занимаются США и Иран
"Мы ценим Трампа. Во многом он сделал за нас работу, раскрыв истинное лицо Америки. То, о чем мы говорили в 30 с лишним лет – о коррупции в правительстве США, Трамп откровенно заявил в ходе своей предвыборной кампании", – написал аятолла Хаменеи в Twitter.
Он также напомнил, что после подписания Трампом скандального миграционного указа сотрудники аэропорта в Даллосе на несколько часов задержали пятилетнего мальчика из Ирана. По мнению Хаменеи, это показывает, что именно означают американские права человека.
В ходе своей речи во время встречи в честь годовщины со дня Исламской революции в Иране 1979 года Хаменеи удивился, почему Трамп призвал Тегеран поблагодарить прошлую администрацию США.
"Почему?! Мы должны поблагодарить его (бывшего президента Барака Обаму – ред) за (создание – ред.) ИГИЛ, продолжающиеся войны в Ираке и Сирии, или откровенной поддержки за 2009 смуты в Иране?" – возмутился Хаменеи.
В ответ на это Иран провел новые ракетные испытания.
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