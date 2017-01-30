Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности

Сегодня, 23:02

Испытательный пуск был произведен в воскресенье за пределами города Семнан

Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, фото AFP
Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности, фото AFP

Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности впервые с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США, передает телеканал Fox News со ссылкой на официального представителя США.

Сообщается, что испытательный пуск был произведен в воскресенье за пределами города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорвалась.

Принятая в июле 2015 года резолюция ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания, передает телеканал. "Тем не менее, это по меньшей мере второе испытание ракет с июля", — передает телеканал.

Соглашение по иранской ядерной программе было заключено 14 июля 2015 года в Вене. Совбез ООН 20 июля принял резолюцию 2231 в поддержку СВПД. Иран 16 января 2016 года избавился от большинства наложенных на страну санкций — в этот день МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению своего ядерного потенциала. В рамках договоренности, в стране может находиться не более 130 тонн тяжелой воды.
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Источник:

РИА Новости

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