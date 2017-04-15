Иран захлестнуло мощное наводнение, десятки погибших

Сегодня, 16:18

В четырех провинциях страны дожди идут с пятницы 

Фото: AFP
Фото: AFP

На Иран обрушилось мощное наводнение, погибли 35 человек, восемь человек числятся пропавшими без вести, заявил глава организации по чрезвычайным ситуациям страны Исмаил Наджар.

По его словам, наводнение было вызвано обильными дождями, шедшими с утра пятницы в четырех провинциях Ирана — Западный и Восточный Азербайджан, Курдистан и Зенджан.

Ранее сообщалось, что ливневые дожди и ураган "Аксель" спровоцировали на побережье Балтийского моря в Германии крупнейшее наводнение с 2006 года.
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Источник:

РИА Новости

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