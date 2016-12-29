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Испания изнывает от невыносимой жары (видео)

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Сегодня, 19:33

Из-за засухи Мадрид Новый год может встретить в густой дымке смога

Испания изнывает от невыносимой жары (видео)

Аномальная жара и засуха в Испании. Из-за погоды Мадрид на Новый год может окутать смог. Власти города пошли на радикальный шаг и сегодня запретили выезжать на дороги автомобилистам. Люди возмущены.

Елка в центре Мадрида, единственное, что напоминает о том, что в Испании –  зима. Ведь столбики термометров говорят обратное. На них – рекордные для конца декабря – плюс двадцать. И хотя снег здесь большая редкость, но в этом году даже дождей нет. Из-за засухи Мадрид Новый год может встретить в густой дымке смога.

"Из-за метеорологических условий нет достаточной вентиляции, накапливаются транспортные выбросы, что является основной причиной смога", – говорит Паз Мариэнэ, руководитель охраны окружающей среды в Мадриде.

С погодой власть сделать ничего не может, а вот с автомобилями – да. Накануне ограничили парковку в центре города и скорость на кольцевой дороге. Сегодня прибегли к более радикальным действиям – половине автомобилистов совершенно запретили выезжать на дороги.

"Мы вводим ограничения по номерным знакам. В четные числа месяца могут ездить автомобили с регистрационными номерами, заканчивающимися на четное число. И наоборот", – объяснила Марта Игерас, заместитель мэра Мадрида.

В Мадриде и пригороде почти четыре миллиона автомобилей. Это без учета мотоциклов. Автомобилисты возмущены, потому что такие меры мешают предновогодним закупкам.

Тех же, кто решается поехать ,несмотря на запрет, наказывают штрафом в 90 евро.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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