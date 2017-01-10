Испанская лига обжалует решение ФИФА о расширении числа участников чемпионатов мира

Во время принятия решения не учитывались интересы футбольных лих

Профессиональная футбольная лига Испании (LFP) намерена обжаловать решение ФИФА об увеличении числа участников чемпионатов мира до 48 сборных.

Как сообщает Marca, LFP подаст жалобы в суды Брюсселя и Ньона. Об этом намерении глава LFP Хавьер Тебас лично сообщил президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее Тебас раскритиковал методы работы Инфантино, назвав неприемлемым расширение числа участников чемпионатов мира, а также возмутившись тем, что интересы лиг не были соблюдены.