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Испанская лига обжалует решение ФИФА о расширении числа участников чемпионатов мира http://www.segodnya.ua/img/article/7868/95_main.1484051832.png http://www.segodnya.ua/img/article/7868/95_tn.1484051832.png Мир Во время принятия решения не учитывались интересы футбольных лих

Испанская лига обжалует решение ФИФА о расширении числа участников чемпионатов мира

Сегодня, 14:36

Во время принятия решения не учитывались интересы футбольных лих

Испанская лига обжалует решение ФИФА о расширении числа участников чемпионатов мира

Профессиональная футбольная лига Испании (LFP) намерена обжаловать решение ФИФА об увеличении числа участников чемпионатов мира до 48 сборных.

Как сообщает Marca, LFP подаст жалобы в суды Брюсселя и Ньона. Об этом намерении глава LFP Хавьер Тебас лично сообщил президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее Тебас раскритиковал методы работы Инфантино, назвав неприемлемым расширение числа участников чемпионатов мира, а также возмутившись тем, что интересы лиг не были соблюдены.
футбол, чемпионат Испании, чемпионат мира, ФИФА

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Источник:

СЭ

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