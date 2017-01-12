Испытал на прочность принцессу и забрал 71 жизнь: 10 фишек ралли-рейда "Дакар" (фото)

Второе по популярности событие в мировом автоспорте после Формулы-1, самый экстремальный ралли-рейд мира "Дакар-2017" стартовал 2 января в столице Парагвая, Асунсьоне. Это уже 39-й автомарафон, который финиширует в столице Аргентины Буэнос-Айресе 14 января. Ралли "Париж - Дакар" придумал французский мотогонщик Тьерри Сабин. В 1977 году он заблудился в Ливийской пустыне во время участия в ралли "Абиджан - Ницца", был найден только через три дня, выжив фактически чудом - его вовремя нашли туареги. Но после этого смертельно опасного приключения Тьерри загорелся идеей организовать ралли-марафон из Парижа в Дакар, который прошел в конце 1978-го - начале 1979-го.

На первом ралли участников не делили по их транспортным средствам - мотоциклисты и авто соревновались между собой в общем зачете. И в результате все три первых места оказались у владельцев двухколесных коней, а победил Сирил Неве на мотоцикле Yamaha XT500. В 1980 году был введен зачет по трем категориям: мотоциклы, автомобили и грузовики. А уже в 2009-м в программе появились квадроциклы.

1. РАЛЛИ-ЭМИГРАНТ

В этом году исполняется 10 лет, как самый престижный и экстремальный ралли-рейд в мире перебрался в Южную Америку. В 2008 году в Мавритании застрелили четырех французов, приехавших на гонку. Власти страны не смогли гарантировать безопасность остальным болельщикам и участникам и из-за угроз терактов со стороны "Аль-Каиды" и подчиненных ей организаций "Дакар" впервые в своей истории отменили. А затем и вовсе решили перенести ралли из Европы и Африки в Южную Америку, где соревнования принимают Аргентина, Чили, а также иногда Перу и Боливия. В этом году 29-й страной - хозяйкой гонки стал Парагвай. Но название оставили прежним "Дакар", который по ту сторону Атлантики - эмигрант.

2. ГЛАВНОЕ - ВЫЖИТЬ

Маршрут ралли меняется постоянно. Самым долгим и изматывающим получился "Париж - Дакар" 1986 года, когда участники проехали более 15 000 км! Зато их пожалели ранее, в 1981 году, ограничившись трассой в 7000 км. Самым длинный этап выдался на дебютную гонку-1979, когда по территории Алжира 80 авто, 90 мотоциклистов и 12 экипажей на грузовиках колесили 2370 км. Начиная с 2001 года длина маршрута не превышает 10 000 км. В этом году трассы "Дакар" - более 8800 км. На старт ралли вышли 316 экипажей: 146 мотоциклов, 83 внедорожника, 50 грузовиков и 37 квадроциклов из 59 стран. Больше всего на трассе французов - 15%.

На суровом "Дакаре" до финиша в среднем добирается меньше половины участников - если бы все финишировали, это был бы уже не "Дакар". Финишную черту гонки пересекло немногим более 13 000 человек. Поэтому водители готовы самостоятельно выбираться из завалов, терпеть боль, а мотоциклисты даже ехать на прицепе внедорожников и глотать пыль, но дойти до конца. В 1986 году до финиша дотерпело лишь 21% участников, а самым легким оказалось ралли-2013 - 67% счастливчиков. Кстати, после переезда в Южную Америку количество экипажей, пошедших до конца, заметно выросло. И это несмотря на то, что некоторые участки трассы пролегают на высоте чуть ли не 5000 м, а гонщиков из года в год поливают тропические ливни, ломающие дворники и карьеры пилотов. "Мы готовы бороться с пустыней, а Латинская Америка вместо этого накрывает нас дождем", - сетуют некоторые участники. Правда, и пустынных участков хватает. Чего только стоит Атакама - самая сухая пустыня мира, которую еще называют рулеткой для гонщиков. И хоть в этом году обошлись без нее и без Чили, количество сходов резко увеличилось: только после всего пяти этапов и отмены самого длинного, шестого, процент отказов от продолжения гонки превышал прошлогодний на 13%.

3. КАК СТАРТОВАТЬ?

За победу на "Дакаре" не дают денег - только статуэтку "Золотой бедуин" и бесценный статус покорителя самого престижного и изнурительного ралли-рейда. На "Дакаре" новичок и профи могут ехать рядом друг с другом. Но с нуля, без единого участия в гонках никого нет - для участия в "Дакаре" вы должны проехать как минимум один пустынный ралли-рейд. Но организаторы могут отказать желающим погонять, если у тех не задалось с результатами на предыдущих гонках или плоховато с репутацией. Если хотите присоединиться к "Дакару", вам должно быть не меньше 18 лет, а у вас в кармане - международная лицензия FIM. По словам мотоциклиста Мануэля Луккхе, для "Дакара" она обойдется порядка 1000 евро. Двери в "Дакар" открыты тем, у кого есть свежий опыт езды и участия в соревнованиях FIM на выбранном средстве передвижения. И, естественно, все это не бесплатно: регистрационный взнос - 14 800 евро.

"Дакар" - мероприятие не из дешевых. Для мотоциклиста необходимый минимум $30-35 тыс., а если идешь в топ-100 - в среднем $75-77 тыс. Дороже всего обходится пакет техпомощи - $25 тыс. и стартовый взнос. Не самый навороченный байк, финиширующий в районе 80-го места, - порядка 15 "штук". В $3500 обойдется запасной двигатель, шины и мусс еще в $4200. И прочее - по мелочам. Есть любители, которые едут на авто с минимальной комплектацией, но машины крупных концернов специально для ралли-рейда проходят жесткую модернизацию, чтобы выстоять в тяжелых гонках по пустыне, камням и воде. Стоимость MINI, которые выигрывали зачет внедорожников с 2012-го по 2015-й, достигала $1,4 млн, но понятно, что они напичканы не так, как рядовые.

4. НАШИ НА "ДАКАРЕ"

В 2008-м Вадим Нестерчук основал первую полноценную украинскую команду для участия в легендарном ралли-рейде, но "Дакар" неожиданно отменили. В 2009-м Нестерчук планировал принять участие в гонке на квадроцикле, но возникли проблемы с оформлением документов. Но в 2010-м первая украинская команда Sixt Ukraine таки стартовала, но, как назло, на 8-м этапе за 40 км до финиша наш внедорожник подвел движок. Зато до финиша на грузовике дошел французский гонщик с украинской лицензией Марко Пьяно. В 2013 году первый пилот украинского экипажа Вадим Нестерчук погиб в пустыне в ОАЭ во время подготовки к ралли "Шелковый путь-2013". Команда прекратила свое существование и распродала автомобили. А 26-е место Sixt Ukraine в абсолюте остается для нас самым высоким результатом на "Дакаре". Вадим Притуляк стал от Украины первым участником ралли-рейда на мотоцикле - в 2011-м на Honda CRF 450X он вышел на старт в составе команды Honda Europe с украинской лицензией. На самом деле Вадим сделал пробный заезд на "Дакаре" в 2009-м, но тогда под флагом Казахстана, где жил, работал много лет и получил гражданство. Но в конце 2009-го уроженец Жмеринки вернул себе паспорт Украины. В 2011-м он дошел до финиша, несмотря на аварию, сломанное ребро и регулярные инъекции обезболивающих. Сегодня на "Дакаре" украинцев нет.

5. НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕРТЬЮ

Со дня своего основания ни один "Дакар" не обходится без погибших на трассе. Сегодня уже 71 человек: помимо 28 гонщиков (из них 19 - мотоциклисты), под колеса попали 27 зрителей, также не пережили испытания гонкой 10 сервисменов и 6 журналистов, которые в стремлении урвать яркий кадр могли столкнуться с участниками. Самая кровавая - Мавритания, 14 жертв. Первым в печальный список в 1979-м попал французский мотоциклист Патрик Доден, который после старта 9-го этапа решил на ходу поправить расстегнувшийся шлем, и в этот момент на кочке его выбросило из седла на камни: перелом черепа, кома и смерть. Самым трагичным в истории считается 1986 год, когда из-за песчаной бури произошла вертолетная катастрофа, в которой погибло семь человек, включая создателя ралли Тьерри Сабина. Ралли-2017 пока обходится без жертв, но, как бы ни хотелось верить в лучшее, - еще не вечер...

6. ДАКАР - БОЛЕЗНЬ

В "Дакар" приходят всерьез и надолго. Самый старший участник ралли - 75-летний японец Йошимаса Сугавара - до сих пор гоняет на своем грузовике Hino, за всю карьеру не пропуская ни одного старта "Дакара", в этом году уже в 34-й раз. Высшим его результатом здесь было 2-е место, которое он занимал пять раз: в 1994, 1995, 1998, 2001 и 2005 годах. Кроме того, пробовал он себя и в гонках на мотоциклах и автомобилях. А впервые принял участие в ралли в 1983 году, тогда еще на мотоцикле. В 1992-м пересел на грузовик и не изменяет ему уже 25 лет. Сейчас компанию на дороге ему составляет 44-летний сын Терухито, который еще никогда не финишировал на "Дакаре" за пределами топ-20. Пока старина Йошимаса идет 33-м, а его сын – 14-м.

Не могут выкинуть "Дакар" из головы и те, кто был на волоске от смерти. Впервые за семь лет в ралли принимает участие итальянец Лука Манка, победитель этапов "Ралли фараонов" в Египте. Последний раз "Дакар" закончился для Луки несчастным случаем на 6-м этапе и черепно-мозговой травмой - мотоциклист пробыл в коме целый месяц. Вернуться в седло Манку заставило обещание своему покойному отцу Филиппо, который и научил его кататься на мотоцикле и чье фото не покидает карман сына во время всей гонки. Цель итальянца - достичь финиша в Буэнос-Айресе. Пока он идет на 49-м месте.

7. В БЫТУ

После каждого этапа участники приезжают на место отдыха - бивуак, где едят, спят и ремонтируются. Этот палаточный лагерь, где кроме гонщиков присутствуют журналисты, обслуживающий персонал и организаторы, может быть разбит на территории спортклубов, горных автодромах, бетонированных площадках или просто в песке. Из еды гонщики любят макароны, сосиски, стейки из аргентинского мяса и картофельное пюре. Из напитков можно взять воду, колу или южноамериканское вино в маленькой бутылочке для персонального использования. Ради рано стартующих мотоциклистов завтрак начинается в четыре утра, а заблудившиеся могут приехать на бивуак далеко за полночь, и для таких участников пункт питания работает всю ночь. А врачи даже рекомендуют пилотам употреблять пиво для восстановления соляного баланса. Участники многодневки каждый день употребляют в среднем 1,5 тонны продуктов и используют до 12 000 пол-литровых бутылок воды.

8. ЧЕМПИОНЫ

Главным героем "Дакара" является француз Стефан Петрансель, выигрывавший его рекордные 11 раз - причем 6 раз на мотоцикле и 6 раз на автомобиле. Также ему принадлежит рекорд по общему количеству побед на отдельных этапах ралли. А ведь до авто он был успешным скейтбордистом! С тех пор как квадроциклы ввели в программу, ее лишь трижды выигрывали спортсмены не из аргентинского семейства Патронелли. Остальные титулы - за братьями Маркосом (2010, 2013, 2016) и Алехандро (2011, 2012). Причем в первом же для себя "Дакаре" Маркос Патронелли, младший из братьев (36 лет), стал вторым, как и в 2012-м, где уступил только старшему на два года Алехандро. В нынешнем ралли братья участвовать отказались, поскольку были недовольны решением организаторов изменить маршрут. Первой и пока единственной женщиной - победительницей "Дакара" в 2001 году стала немка Ютта Кляйншмидт, представляющая Mitsubishi. После четырех лет участия в ралли на мотоцикле в 1995-м перешла на автомобиль и через два года стала первой женщиной, которой удалось выиграть один из этапов ралли. Помимо этого у Ютты есть лицензия на вождение вертолета, она увлекается экстремальным велоспортом, а в 2003-м на двух колесах пересекла Альпы. Особняком стоит катарец Нассер Аль-Аттия. Двукратный победитель "Дакара" - экс-стрелок, участник пяти Олимпиад как стрелок и призер ОИ-2012 в ските.

9. СЕЛЕБРИТИ

А самый известный хеппи-энд в истории гонок датирован 1982 годом, когда в Алжире сбился с курса и потерялся экипаж Марка Тэтчера, сына премьер-министра Великобритании. Их "Пежо 504" был обнаружен в 50 км от трассы лишь на четвертый день поисков, но все трое членов экипажа не пострадали. Пробовал свои силы на "Дакаре" и князь Монако Альбер II, известный своей любовью к спорту и пятикратный участник Олимпиады в бобсле. В 1985 и 1986 годах он участвовал в гонке на Mitsubishi Pajero, но так и не сумел добраться до финиша. Его сестра, принцесса Каролина составила ему компанию в 1985 году, разъезжая на 15-тонном грузовике вместе со вторым мужем Стефано Казираги. Но доехать до конца у нее тоже не вышло: грузовик перевернулся на бок на 5-й день и был слишком поврежден. Сын известнейшего актера Жана-Поля Бельмондо Поль также оказался фанатом быстрой езды: помимо "Формулы-1" он гонялся на "Дакаре" пять раз на автомобиле Nissan X-Trail и давжды доезжал до финиша. Не соревновался, но активное участие в этом масштабном событии принимал гитарист легендарных Scorpions Рудольф Шенкер. В 2010 и 2012 годах он проехался трассой в составе команды Volkswagen для рекламы пикапа Amarok.

10. ГЛАВНЫЙ ЧЕМПИОН: СКЕЙТ – МОТО – АВТО

Самый грандиозный победитель "Дакара" - француз Стефан Петрансель. 12 раз! Причем сначала шесть на мотоцикле, а потом столько же на авто. В обеих категориях он рекордсмен. Заразил папа, гонявшийся в ралли на любительском уровне. Впрочем, раллийных профи в 70-х еще особо и не было. Чемпионат мира с этапами в разных странах, превратившийся в нынешний WRC, стартовал в 1973-м, а другой вид гонок по бездорожью - многодневный ралли-рейд "Париж - Дакар", впервые провели в 1979-м. Кстати, Петранселю в тот год было 14, и он стал чемпионом Франции в скейтборде. Земляки в городе Весуль в память об этом этапе построили "Скейтпарк Петранселя".