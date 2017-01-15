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Итальянская горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 км/ч http://www.segodnya.ua/img/article/7883/55_main.1484476364.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/55_tn.1484476364.jpg Мир Надя Фанкини экстренно госпитализирована на вертолете

Итальянская горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 км/ч

Сегодня, 12:32

Надя Фанкини экстренно госпитализирована на вертолете

Надя Фанкини была эвакуирована на вертолете. Фото AFP
Надя Фанкини была эвакуирована на вертолете. Фото AFP

Итальянская горнолыжница Надя Фанкини упала во время второй тренировки перед стартом соревнований в скоростном спуске на этапе Кубка мира в австрийском Альтенмаркте.

Фанкини вылетела с трассы на скорости более 100 км/ч. После падения спортсменку эвакуировали с помощью вертолета. Тренировки временно прерваны.

Соревнования изначально были запланированы на 14 января, но были перенесены на сегодня из-за сильного снегопада.
травма, горные лыжи

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Источник:

СЭ

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