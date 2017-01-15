Итальянская горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 км/ч
Надя Фанкини экстренно госпитализирована на вертолете
Итальянская горнолыжница Надя Фанкини упала во время второй тренировки перед стартом соревнований в скоростном спуске на этапе Кубка мира в австрийском Альтенмаркте.
Фанкини вылетела с трассы на скорости более 100 км/ч. После падения спортсменку эвакуировали с помощью вертолета. Тренировки временно прерваны.
Соревнования изначально были запланированы на 14 января, но были перенесены на сегодня из-за сильного снегопада.
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