Итальянская горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 км/ч

Итальянская горнолыжница Надя Фанкини упала во время второй тренировки перед стартом соревнований в скоростном спуске на этапе Кубка мира в австрийском Альтенмаркте.

Фанкини вылетела с трассы на скорости более 100 км/ч. После падения спортсменку эвакуировали с помощью вертолета. Тренировки временно прерваны.

Соревнования изначально были запланированы на 14 января, но были перенесены на сегодня из-за сильного снегопада.