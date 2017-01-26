Итальянская полиция арестовала 33 мафиози

В ходе специальной операции итальянские карабинеры арестовали 33 представителя калабрийской мафиозной группировки "ндрангета".

Все они подозреваются в причастности к мафиозной деятельности, торговле наркотиками, отмывании денег, покушениях на убийства и убийствах.

По данным следствия, мафиози развернули свою преступную деятельность в северной итальянской области Ломбардия, а также вступили в тесный контакт со своими американскими "коллегами".

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Как сообщают местные СМИ, главной точкой для проведения незаконных операций в области недвижимости и сельского хозяйства служил для них калабрийский порт Джойя-Тауро.

По данным следствия, у одного из преступников, заправляющих рынком овощей и фруктов в Милане, было конфисковано имущество на общую сумму 40 миллионов евро.