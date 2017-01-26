Итальянская полиция арестовала 33 мафиози
Мафиози развернули свою преступную деятельность в северной итальянской области Ломбардия
В ходе специальной операции итальянские карабинеры арестовали 33 представителя калабрийской мафиозной группировки "ндрангета".
Все они подозреваются в причастности к мафиозной деятельности, торговле наркотиками, отмывании денег, покушениях на убийства и убийствах.
По данным следствия, мафиози развернули свою преступную деятельность в северной итальянской области Ломбардия, а также вступили в тесный контакт со своими американскими "коллегами".
Читайте также: В Италии задержали одного из самых разыскиваемых мафиози
Как сообщают местные СМИ, главной точкой для проведения незаконных операций в области недвижимости и сельского хозяйства служил для них калабрийский порт Джойя-Тауро.
По данным следствия, у одного из преступников, заправляющих рынком овощей и фруктов в Милане, было конфисковано имущество на общую сумму 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что итальянские полицейские задержали главу мафиозного клана, который входит в список из ста самых опасных преступников в мире. В руки сотрудников правоохранительных органов попал Антонио Пелле по прозвищу Мама. В момент ареста он прятался в узкой щели между шкафом и потолком.
Вы сейчас просматриваете новость "Итальянская полиция арестовала 33 мафиози". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии