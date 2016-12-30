Итоги года в мире: импичменты — Дилма Руссеф в Бразилии и Пак Кын Хе в Южной Корее

Сразу две женщины-пре­зи­дента не смогли удержаться на своих постах из-за коррупционных скандалов.

31 августа парламент Бразилии проголосовал за импичмент Дилмы Руссефф, которая с 2011 года была президентом страны и готовилась открыть летнюю Олимпиаду. Но скандал с откатами в государственной нефтяной компании Petrobras, которую в 2003—2010 годах возглавляла Руссефф, начавшийся еще в марте, не дала ей зажечь олимпийский огонь на стадионе в Рио-де-Жанейро. Теперь общество требует и ареста ее предшественника Лула да Силва.

9 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента страны Пак Кын Хе, которая занимала эту должность с февраля 2013 года. Ее подвела крепкая дружба с Чхве Сун Силь, которая, не имея официальной должности, правила документы президента. А еще вымогала от ведущих корейских компаний деньги в свой фонд.