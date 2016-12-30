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Итоги года в мире: стихия — неделя землятресений и Италия в руинах http://www.segodnya.ua/img/article/7844/55_main.1483028009.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/55_tn.1483028009.jpg Мир Из-за подземных толчков некоторые территории Италии сместились 

Итоги года в мире: стихия — неделя землятресений и Италия в руинах

Сегодня, 07:00

Из-за подземных толчков некоторые территории Италии сместились 

Зона бедствия. Некоторые небольшие города оказались полностью разрушенными.
Зона бедствия. Некоторые небольшие города оказались полностью разрушенными.

В этом году Италия оказалась самой сейсмоопасной страной: здесь произошло два землетрясения, которые стали сильнейшими с 1980 года и привели к разрушению целых деревень и городков. В ночь на 24 августа было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2—6,4. Толчки ощущались на большей части в Центральной Италии, в том числе в Риме, Неаполе и Флоренции. Серьезно пострадали четыре городка, более трех тысяч человек лишились крыши над головой, а 295 — погибли. 

В конце октября жителей Центральной Италии трясло целую неделю. 26 октября произошли подземные толчки магнитудой 5,9, 30 октября — 6,5, а 1 декабря — 4,8. Были зафиксированы разрушения в сотне населенных пунктов в четырех областях — Марке, Умбрии, Лацио и Абруццо, которые еще в августе подверглись разрушениям. К счастью, обошлось без жертв. Коммуна Норча оказалась полностью разрушенной, и сотни ее жителей вынуждены ночевать в палатках или в своих машинах. Здесь превратилась в руины даже средневековая базилика Святого Бенедикта.

Землетрясение с эпицентром на глубине около 10 км близ города Норча привело к серьезной деформации земной поверхности на площади 1100 кв. км. Снимки из космоса показали, что территория, прилегающая к Норче, сместилась на запад на 30 см, тогда как зона близ селения Монтегалло сдвинулась на восток на 40 см.
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Автор:

Ирина Ковальчук

Источник:

"Сегодня"

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