Итоги года в мире: стихия — неделя землятресений и Италия в руинах

В этом году Италия оказалась самой сейсмоопасной страной: здесь произошло два землетрясения, которые стали сильнейшими с 1980 года и привели к разрушению целых деревень и городков. В ночь на 24 августа было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2—6,4. Толчки ощущались на большей части в Центральной Италии, в том числе в Риме, Неаполе и Флоренции. Серьезно пострадали четыре городка, более трех тысяч человек лишились крыши над головой, а 295 — погибли.

В конце октября жителей Центральной Италии трясло целую неделю. 26 октября произошли подземные толчки магнитудой 5,9, 30 октября — 6,5, а 1 декабря — 4,8. Были зафиксированы разрушения в сотне населенных пунктов в четырех областях — Марке, Умбрии, Лацио и Абруццо, которые еще в августе подверглись разрушениям. К счастью, обошлось без жертв. Коммуна Норча оказалась полностью разрушенной, и сотни ее жителей вынуждены ночевать в палатках или в своих машинах. Здесь превратилась в руины даже средневековая базилика Святого Бенедикта.

Землетрясение с эпицентром на глубине около 10 км близ города Норча привело к серьезной деформации земной поверхности на площади 1100 кв. км. Снимки из космоса показали, что территория, прилегающая к Норче, сместилась на запад на 30 см, тогда как зона близ селения Монтегалло сдвинулась на восток на 40 см.