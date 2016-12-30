Итоги года в мире: теракты — наступление "Исламского государства" на ЕС

В течение 2016 года исламисты совершили в Европе пять крупных террористических актов. Утром 22 марта в зале вылета аэропорта Брюсселя подорвали себя два террориста-смертника. В результате атаки погибли 14 и были ранены 96 человек. Через полтора часа погиб еще 21 человек и 244 получили ранения в результате третьего взрыва, произошедшего в поезде метрополитена Брюсселя. Ответственность за нападение на столицу Бельгии взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГ).

14 июля жертвами джихадистов стали 85 человек и около 200 получили ранения в Ницце (Франция) во время празднования Дня взятия Бастилии. 31-летний выходец из Туниса на 19-тонном грузовике врезался в толпу людей, наблюдавших на Английской набережной за праздничным салютом. И вновь ответственность взяла ИГ.

Через 10 дней, 24 июля, 27-летний сириец, просивший в Германии об убежище, подорвал себя в одном из ресторанов города Ансбах, ранив при этом 15 человек. А еще через два дня двое вооруженных ножами боевиков ИГ взяли заложников в церкви в городе Сент-Этьенн-дю-Рувре (Франция) во время утренней службы. В заложниках оказались пять человек, а одна успевшая убежать монахиня предупредила полицию. До того как в церковь успела прибыть полиция, которая застрелила террористов, они успели перерезать горло 85-летнему священнику Жаку Амелю. Он стал первым убитым священником во Франции со времен Вандейского мятежа (1793—1796 годы).

К сожалению, в конце года произошло еще одно нападение на европейцев, которое показало, что война с экстримистами в ЕС еще не закончена. 19 декабря многотонный грузовик въехал на территорию рождественской ярмарки в Берлине, задавив 12 человек и ранив еще 53-х. За рулем, как и в большинстве нападений на европейские объекты, оказался беженец — 24-летний Анисе Амри из Туниса, которого должны были выслать на родину еще полгода назад. 23 декабря молодой террорист, объявленный в Шенгенской зоне в розыск, был застрелен полицией Италии при попытке проверить у него документы.