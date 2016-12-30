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Итоги года в мире: выборы — республиканец и миллиардер Дональд Трамп стал президентом США http://www.segodnya.ua/img/article/7844/43_main.1483027122.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/43_tn.1483027122.jpg Мир Строительный магнат возглавил США и пока готов позаигрывать с Москвой

Итоги года в мире: выборы — республиканец и миллиардер Дональд Трамп стал президентом США

Сегодня, 08:00

Строительный магнат возглавил США и пока готов позаигрывать с Москвой

Выбор года. Американским президентом стал скандальный Дональд Трамп, который взял себе в советники CEO компаний SpaceX, Tesla и PepsiCo. Фото: АFP
Выбор года. Американским президентом стал скандальный Дональд Трамп, который взял себе в советники CEO компаний SpaceX, Tesla и PepsiCo. Фото: АFP

В США состоялись главные выборы 2016 года: 8 ноября американцы выбирали нового хозяина Белого дома, которым, вопреки всем прогнозам, стал кандидат от Республиканской партии — миллиардер Дональд Трамп. 19 декабря более 270 членов коллегии выборщиков из 538 голосов проголосовали за Трампа, что обеспечило необходимый минимум для победы на выборах американского президента. Хотя по количеству голосов избирателей его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон заручилась на 2 млн большим количеством голосов. Согласно данным Cook Political Report, за Трампа было отдано 62,2 млн голосов, а за его соперницу — 64,2 млн. Так и хочется сказать: и эти люди будут учить нас демократии!..

Это пятый раз в истории США, когда кандидат, получивший больше голосов в общем по стране, проиграл президентскую гонку.

Эти выборы не только не дали возможность женщине стать первым президентом в истории США, но и выявили новую проблему — кибератаки извне. Кибератаке, предположительно российских хакеров, связанных с ГРУ и ФСБ, подверглись серверы Демократической партии и электронная почта одного из руководителей штаба Клинтон Джона Подесты. Украденная переписка была передана сайту WikiLeaks и опубликована, что стало серьезным ударом для избирательной кампании демократов. Вашингтон грозил принять меры против российских хакеров. Правда, если будет желание нового президента США.

Судя по первым назначениям Трампа, он пока готов позаигрывать с Москвой. Например, на должность секретаря Госдепа он выдвинул кандидатуру главного исполнительного директора нефтяной корпорации Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, который поддерживает отмену санкций против РФ и вел бизнес с Москвой. Хотя есть и новаторские назначения, которые, правда, еще должны пройти одобрение Конгресса. Основателя трейдинговой компании Virtu Financial Винсента Виолу Трамп выдвинул на пост министра армии, а в советники себе взял гендиректора и соучредителя Uber Трэвиса Каланика, главного директора SpaceX и Tesla Илона Маска и гендиректора PepsiCo Индра Нуйи.
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Автор:

Ирина Ковальчук

Источник:

"Сегодня"

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