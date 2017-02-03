Иванка Трамп не дала отцу отменить программу Обамы по защите ЛГБТ-сообщества

Иванка Трамп с супругом также повлияли на то, что Трамп пообещал проявлять уважение к ЛГБТ-сообществу

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер предотвратили отмену программы бывшего главы государства Барака Обамы по защите работающих членов ЛГБТ-сообществ, передает Politico co ссылкой на источники, передает телеканал "112 Украина".

Сообщается, что для Трампа был подготовлен документ, который отменял указ, защищающий лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также трансгендеров от дискриминации, однако Джаред Кушнер и Иванка Трамп добились того, чтобы он не попал на стол к американскому лидеру.

По словам источников, семейная пара также повлияла на то, что Дональд Трамп пообещал продолжить проявлять уважение и поддержку прав ЛГБТ-сообществ.

Отмечается, что американские религиозные консерваторы надеются, что Трамп в скором времени отменит данный указ Обамы.

Белый дом сделал заявление о том, что поддержка программы бывшего президента США Барака Обамы по защите работающих членов ЛГБТ-сообществ будет продолжена.

Напомним, в день инаугурации Трампа с сайта Белого дома исчезли разделы о правах ЛГБТ-сообщества и изменении климата.