Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Из банка в Алабаме освобождены все заложники http://www.segodnya.ua/img/article/7870/13_main.1484068987.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/13_tn.1484068987.jpg Мир Стражи порядка задержали злоумышленника, никто из людей не пострадал

Из банка в Алабаме освобождены все заложники

Сегодня, 19:20

Стражи порядка задержали злоумышленника, никто из людей не пострадал

Преступник он хотел совершить ограбление. Фото: AFP
Преступник он хотел совершить ограбление. Фото: AFP

Американская полиция арестовала неизвестного, захватившего заложников в отделении кредитно-финансового учреждения в американском городе Таскалуса (штат Алабама), говорится на странице в "Твиттере" местного отделения телеканала "Фокс-ньюс".

Заложники освобождены, никто из них не пострадал.

По данным местных СМИ, захватчик удерживал в заложниках восьмерых человек.

Как сообщалось, неизвестный взял в заложники несколько человек в учреждении, расположенном неподалеку от университета штата Алабама в Таскалусе. По некоторым данным, неизвестный попытался совершить ограбление.
ограбление, заложники, полиция, пострадал, учреждения, освобождены, Алабама

Вы сейчас просматриваете новость "Из банка в Алабаме освобождены все заложники". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Машину ограбили ранним утром. Фото: chto-proishodit.ru

Ограбление возле детского сада во Львове: из машины забрали 1,5 миллиона

21 Сентября 2016, 11:22

Грабители выбили окно автомобиля и украли сумку с деньгами

Одесса

<p><span>План провалился</span></p>

35-летняя одесситка задержала грабителя-иностранца

20 Июля 2016, 21:55

На крики сбежались соседи по подъезду, которые вызвали полицию

Мир

<p>Фото: AFP</p>

Захватчики здания полиции в Ереване взяли врачей в заложники

27 Июля 2016, 12:08

Захватчики попросили помощь медиков, а когда те прибыли на место, врачей взяли в заложники

Мир

<p>Хулуси Акар взят в заложники военными.&nbsp;Фото: AFP</p>

Глава генштаба Турции взят в заложники военными

16 Июля 2016, 00:02

Группа военных взяла в заложники Хулуси Акара

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.