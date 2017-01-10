Из банка в Алабаме освобождены все заложники

Стражи порядка задержали злоумышленника, никто из людей не пострадал

Американская полиция арестовала неизвестного, захватившего заложников в отделении кредитно-финансового учреждения в американском городе Таскалуса (штат Алабама), говорится на странице в "Твиттере" местного отделения телеканала "Фокс-ньюс".

Заложники освобождены, никто из них не пострадал.

По данным местных СМИ, захватчик удерживал в заложниках восьмерых человек.

Как сообщалось, неизвестный взял в заложники несколько человек в учреждении, расположенном неподалеку от университета штата Алабама в Таскалусе. По некоторым данным, неизвестный попытался совершить ограбление.