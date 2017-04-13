Из фонтана Треви в Риме вылавливают миллионы евро и голых купальщиков

У туристов, посещающих Рим, уже давно сложилась добрая традиция. Считается, что если встать к фонтану спиной и бросить в него монетку, то обязательно вернешься в древний итальянский город еще раз.



Традиция эта приносит весьма ощутимую прибыль Риму. Так, только лишь за последний год туристы накидали в фонтан Треви монет на 1,4 миллиона евро.



Примечательно, что этот фонтан на самом деле "мультивалютный", поскольку туда кидают не только евро, но также доллары, иены и монеты в другой валюте, а некоторые "дарят" Треви на память свои медальоны, браслеты, ключи и даже вставные челюсти.



Есть и те, кто "предлагает" фонтану и себя лично. Так, например, на днях один мужчина разделся догола и нырнул в фонтан на глазах у сотен изумленных туристов. Некоторые не растерялись и сняли эти кадры на видео, пока не подъехали стражи порядка и не выловили "купальщика".



По сведениям итальянского издания La Repubblica, все выловленные из фонтана средства пойдут на благотворительность: международная католическая организация направит их на помощь бесплатному супермаркету для малоимущих, столовым и местам для размещения бездомных.

