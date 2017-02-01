Израиль одобрил строительство 3000 домов на Западном берегу Иордана

Поселенческая деятельность Израиля на оккупированных палестинских землях заметно активизировалась после вступления в должность президента США Дональда Трампа

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху сообщил, что санкционировал строительство 3 тысяч единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан в дополнение к 2,5 тысячам, одобренным неделей ранее.

Поселенческая деятельность Израиля на оккупированных палестинских землях заметно активизировалась после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который воздерживается от осуждающих заявлений, в отличие от своего предшественника Барака Обамы.

"Я вместе с министром обороны санкционировал возведение свыше 3 тысяч новых единиц жилья в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега – ред.)", — написал Нетаньяху в микроблоге Twitter.

Пресс-служба министерства обороны уточнила, что 2 тысячи домов готовы к началу строительства, в отношении остальных речь идет об ускорении процедур планирования.

"Принятое решение – это часть процесса возвращения к нормальной жизни в Иудее и Самарии, реальный ответ на потребности граждан в жилье. Оно последовало за обнародованным на прошлой неделе решением о возведении 2,5 тысяч единиц", — сообщило военное ведомство.

Развитие сети поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.

При Обаме Соединенные Штаты критиковали поселенческую деятельность, а в декабре даже позволили Совету Безопасности ООН принять резолюцию с требованием ее немедленного прекращения. С приходом Трампа критика Израиля из Белого дома по этому поводу прекратилась.



