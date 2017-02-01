Израиль одобрил строительство 3000 домов на Западном берегу Иордана

Сегодня, 03:32

Поселенческая деятельность Израиля на оккупированных палестинских землях заметно активизировалась после вступления в должность президента США Дональда Трампа

Израиль одобрил строительство 3000 домов на Западном берегу Иордана, фото AFP
Израиль одобрил строительство 3000 домов на Западном берегу Иордана, фото AFP

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху сообщил, что санкционировал строительство 3 тысяч единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан в дополнение к 2,5 тысячам, одобренным неделей ранее.

Поселенческая деятельность Израиля на оккупированных палестинских землях заметно активизировалась после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который воздерживается от осуждающих заявлений, в отличие от своего предшественника Барака Обамы.

"Я вместе с министром обороны санкционировал возведение свыше 3 тысяч новых единиц жилья в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега – ред.)", — написал Нетаньяху в микроблоге Twitter.

Пресс-служба министерства обороны уточнила, что 2 тысячи домов готовы к началу строительства, в отношении остальных речь идет об ускорении процедур планирования.

"Принятое решение – это часть процесса возвращения к нормальной жизни в Иудее и Самарии, реальный ответ на потребности граждан в жилье. Оно последовало за обнародованным на прошлой неделе решением о возведении 2,5 тысяч единиц", — сообщило военное ведомство.

Развитие сети поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.

При Обаме Соединенные Штаты критиковали поселенческую деятельность, а в декабре даже позволили Совету Безопасности ООН принять резолюцию с требованием ее немедленного прекращения. С приходом Трампа критика Израиля из Белого дома по этому поводу прекратилась.
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Источник:

РИА Новости

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