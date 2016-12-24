Израиль отверг резолюцию ООН о запрете строительства поселений в Палестине
Правительство Израиля назвало резолюцию постыдной
Израиль отказался выполнять принятую в пятницу вечером резолюцию Совета безопасности ООН, запрещающую строить новые еврейские поселения на палестинских территориях. "Израиль отвергает антиизраильскую резолюцию", – говорится в официальном сообщении правительства страны, которое цитирует издание Jerusalem Post, передает телеканал "112 Украина".
"Администрация Барака Обамы не только не защитила Израиль, но и договорилась с ООН за его спиной", – подчеркивается в заявлении, где резолюция названа "постыдной".
"Израиль намерен дальше работать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа и всеми нашими друзьями в Конгрессе, чтобы избежать негативных последствий этой абсурдной резолюции", – говорится в документе, изданном правительством Беньямина Нетаньяху.
Ранее Трамп отреагировал на резолюцию в СБ ООН сообщением, что после его инаугурации 20 января "все там будет по другому".
США отказались накладывать вето на резолюцию, в результате чего она была принята. "За" проголосовали 14 членов Совета безопасности.
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