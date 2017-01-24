Израиль построит еще 2,5 тысяч домов на Западном берегу
В ЕС назвали решение незаконным
В Европейском Союзе назвали незаконным решение Израиля о строительстве 2,5 тыс. домов в поселениях. Об этом говорится на сайте ЕС, передает телеканал "112 Украина".
"Продолжающееся расширение поселений, незаконное с точки зрения международного права, так как оно противоречит резолюции Совбеза ООН 2334, идет в разрез и с многолетней политикой ЕС, а также с рекомендациями "ближневосточного квартета", – говорится в сообщении.
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