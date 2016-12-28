Израиль продолжает мстить за резолюцию ООН по палестинским территориям

Как отмечается, израильское правительство объявило, что премьер-министр Нетаньяху не хочет провести беседу с Терезой Мэй

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил встречу с главой британского правительства Терезой Мэй в знак протеста против поддержки Великобританией резолюции Совета безопасности ООН, которая осуждает незаконные поселения на палестинских территориях. Об этом пишет британское издание The Times.

"Это разочарование, что израильское правительство объявило, что премьер-министр Нетаньяху не хочет провести беседу с Терезой Мэй", – сказал Тони Кей, заместитель начальника британской миссии в Тель-Авиве.

Премьеры Британии и Израиля должны были встретиться в Давосе в следующем месяце в кулуарах Всемирного экономического форума.

В то же время пресс-секретарь премьера Израиля заявил, что никакой официальной встречи не планировалось.

Как известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита премьера Украины Владимира Гройсмана в Израиль.

Таким образом он выразил протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Как пояснили в МИД Украины, определяющим при формировании позиции Украины по израильско-палестинскому конфликту является последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами.