Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Израиль продолжает мстить за резолюцию ООН по палестинским территориям http://www.segodnya.ua/img/article/7836/41_main.1482852851.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/41_tn.1482852851.jpg Мир Как отмечается, израильское правительство объявило, что премьер-министр Нетаньяху не хочет провести беседу с Терезой Мэй

Израиль продолжает мстить за резолюцию ООН по палестинским территориям

Вчера, 17:30

Как отмечается, израильское правительство объявило, что премьер-министр Нетаньяху не хочет провести беседу с Терезой Мэй

Биньямин Нетаньяху. Фото: politrussia.com
Биньямин Нетаньяху. Фото: politrussia.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил встречу с главой британского правительства Терезой Мэй в знак протеста против поддержки Великобританией резолюции Совета безопасности ООН, которая осуждает незаконные поселения на палестинских территориях. Об этом пишет британское издание The Times.

"Это разочарование, что израильское правительство объявило, что премьер-министр Нетаньяху не хочет провести беседу с Терезой Мэй", – сказал Тони Кей, заместитель начальника британской миссии в Тель-Авиве.

Премьеры Британии и Израиля должны были встретиться в Давосе в следующем месяце в кулуарах Всемирного экономического форума.

В то же время пресс-секретарь премьера Израиля заявил, что никакой официальной встречи не планировалось.

Как известно, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене официального визита премьера Украины Владимира Гройсмана в Израиль.

Таким образом он выразил протест против поддержки Украиной резолюции Совета Безопасности ООН, которая призвала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях.

Как пояснили в МИД Украины, определяющим при формировании позиции Украины по израильско-палестинскому конфликту является последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами.
Великобритания, Израиль, ООН, Палестина, резолюция

Вы сейчас просматриваете новость "Израиль продолжает мстить за резолюцию ООН по палестинским территориям". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Украинская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Украина выразила разочарование послу Израиля. Фото: politeka.net

Украина выразила разочарование послу Израиля

Вчера, 11:05

Эмоциональная реакция отдельных израильских политиков на голосование в ООН огорчила Киев

Мир

Биньямин Нетаньяху, фото AFP

Нетаньяху о жесткой реакции на антиизраильскую резолюцию ООН: У Израиля есть национальная гордость

Вчера, 01:52

Израильский премьер назвал реакцию страны взвешенной, настойчивой и ответственной

Политика

В МИД надеются, что визит Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году, фото УНИАН

В МИД надеются, что визит Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году

26 Декабря, 21:48

Заяц также отметил, что украинская сторона тщательно подготовилась к голосованию в СБ ООН

Политика

Конфликт Израиля и Украины: МИД заявляет, что визит Гройсмана в Тель-Авив состоится

26 Декабря, 17:48

Как отмечается, сегодня стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений в ситуации, которая сложилась после голосования в СБ ООН

Политика

Украина и Израиль налаживают контакты. Фото: mediananny.com

Конфликт Израиля и Украины: дипломатам удалось договориться

26 Декабря, 17:21

По итогам встречи стороны договорились сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе

Политика

Теперь Украине будет сложно с Израилем. Фото: telegraf.com.ua

Пионтковский назвал ошибкой Украины поддержку резолюции ООН по Израилю

26 Декабря, 15:24

Политолог считает, что теперь Украине будет тяжело исправить ситуацию, ведь как-то нужно будет дальше работать с Израилем

Политика

Конфликт Израиля и Украины продолжается. Фото: telegraf.com.ua

Конфликт Израиля и Украины: МИД вызвал израильского посла на разговор - СМИ

26 Декабря, 14:20

Согласно информации, в ходе встречи украинская сторона выступила с призывом "прекратить раздувать антиукраинскую истерию"

Политика

Олег Вишняков. Фото: vaadua.org

Консул Израиля в Западном регионе Украины: Весь этот театр абсурда при голосовании возник из-за инициативы США

26 Декабря, 13:03

Киев и Иерусалим будут прилагать максимум усилий, чтобы наладить отношения в кратчайшие сроки, уверен Вишняков

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.