Известного футболиста Пола Гаскойна госпитализировали после пьяной драки

Спортсмен подрался в отеле и был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн госпитализирован после потасовки в лондонском отеле Ace. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

Заселившийся в гостиницу спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, приставал к женщинам и выкрикивал расистские лозунги. Один из посетителей отеля вступил с Гаскойном в перепалку, которая переросла в потасовку. В ходе драки футболист был сброшен с лестницы. В итоге спортсмен был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Другого участника драки задержала полиция.

В декабре прошлого года Гаскойна нашли пьяным в луже крови в одном из отелей Липхука (Англия) В августе 2014 года он провел пять дней в клинике после отравления джином, а также был выселен из квартиры, которую арендовал за 500 тысяч фунтов стерлингов в год. Кроме того, бывший футболист въезжал на мотоцикле в витрину магазина, становился участником ДТП, его не раз задерживали за езду в пьяном виде.

Среди спортивных достижений Гаскойна – два чемпионских титула в Шотландии за "Рейнджерс" и победа в Кубке Англии в составе "Тоттенхэма".

Полузащитник провел 57 матчей за сборную Англии, в которых забил десять мячей.