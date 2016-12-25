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Известный баскетболист Кайри Ирвинг назвал себя "альфа-самцом" http://www.segodnya.ua/img/article/7829/31_main.1482685219.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/31_tn.1482685219.jpg Мир Кайри Ирвинг пока всю свою карьеру в НБА играл в "Кливленде", последние несколько сезонов – с Леброном Джеймсом

Известный баскетболист Кайри Ирвинг назвал себя "альфа-самцом"

Вчера, 18:58

Кайри Ирвинг пока всю свою карьеру в НБА играл в "Кливленде", последние несколько сезонов – с Леброном Джеймсом

Кайри Ирвинг. Фото Instagram
Кайри Ирвинг. Фото Instagram

Разыгрывающий клуба НБА "Кливленда" Кайри Ирвинг признался, что ему пришлось пройти против своей натуры, чтобы играть вместе с Леброном Джейсом. При этом он подчеркнул, что с удовольствием выступал бы с форвардом "Кавс" на протяжении еще долгого времени.

"Я точно "альфа", – сказал Ирвинг. – Я знаю это. Таков мой характер, но в то же время я понимаю, что, приходя в команду, ты должен играть по ее правилам. Пока что я просто должен быть хорош в тех рамках, в которых я нахожусь, пока что-то не изменится. Как поклонники баскетбола, мы все хотим, чтобы Леброн Играл еще 10 лет, и я был рад этому. С радостью играл бы вместе с ним еще 10 лет".

Сегодня "Кливленду" предстоит провести матч регулярного чемпионата НБА с "Голден Стэйт". Это будет первая встреча команд после финальной серии прошлого сезона. Начало поединка – в 21:30 по киевскому времени
альфа, НБА , баскетболист, Кайри Ирвинг

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Источники:

ESPN, СЭ

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